VIDEO Cum folosește Wizz Air AI-ul în Centrul de Control Operațional pentru a-și administra flota de 237 de avioane: Ce s-a întâmplat când un avion cu destinația Suceava a lovit recent un iepure / Operațiunile din Malta, supervizate de o româncă

Compania aeriană Wizz Air administrează, din Centrul său de Control Operațional (OCC) de la Budapesta, inclusiv cu ajutorul AI, flota sa de aproximativ 237 de avioane și gestionează situațiile neprevăzute apărute, cum a fost impactul recent al unui avion care decola spre Suceava cu un iepure. Publicația G4Media a fost invitată să viziteze centrul.

La OCC Wizz Air din Budapesta se gestionează centralizat toate zborurile. Aici se monitorizează și coordonează în permanență flota, echipajele și condițiile de zbor pentru a asigura siguranța și punctualitatea operațiunilor. Echipe specializate, precum cele de control al echipajelor, se asigură că toți membrii echipajului respectă orele de serviciu și de odihnă, iar managerii de operațiuni supraveghează activitățile zilnice.

De asemenea, se implementează și se mențin standardele de siguranță, se gestionează devierile sau urgențele (cum ar fi problemele tehnice sau condițiile meteo nefavorabile) și se planifică rutele pentru o eficiență optimă. Practic, OCC este „creierul” operațional al Wizz Air.

În Centru, compania folosește inclusiv inteligență artificială pentru a analiza cantități vaste de date și a oferi sugestii și soluții.

„Folosim AI, cu ajutorul căreia cantități uriașe de date sunt analizate pentru a fi luate decizii rapide”, a declarat James Machen, șeful OCC. Aceste „input-uri”, sugestii și soluții oferite de inteligența artificială sunt verificate de oameni. „Tehnologia oferă recomandări și informații care creierului uman i-ar lua foarte mult timp”, a adăugat el.

Animalele afectează deseori zborurile

Una dintre responsabilitățile importante ale centrului este administrarea situațiilor neprevăzute care apar. De exemplu, un avion care recent a decolat de la Dortmund, Germania, cu destinația Suceava, a lovit un iepure pe pistă și a trebuit să fie deviat de Centru la Budapesta pentru verificări.

Incidentele în care sunt implicate animale, mai ales păsările, sunt frecvente.

Nu întotdeauna impactul cu o pasăre duce la aterizarea de urgență a aeronavei, dacă OCC-ul și piloții decid că avionul nu a fost afectat. Astfel de momente se petrec adesea fără ca pasagerii să știe. Aceștia nu sunt informați deoarece astfel s-ar instaura panică în cabină. Există și cazuri în care nimeni nu știe că aeronava a lovit o pasăre în timpul zborului, nici măcar echipajul, iar acest lucru este descoperit ulterior, în timpul mentenanței.

Centrul de Control Operațional primește date de la avioane, inclusiv de la motoare, pentru a se asigura că acestea funcționează în condiții optime. OCC este condus de un Duty Manager, ajutat de Navigation Officers și un Crew Controller.

Operațiunile din Malta din cadrul OCC, unde Wizz Air are înregistrate cele mai multe avioane, peste 100, sunt supervizate de românca Amalia Husar, care are funcția de Head of OCC Wizz Air Malta. Ea are o vechime de 9 ani în companie.

Eficiența operațională și programul zborurilor

OCC-ul se asigură, de asemenea, că avioanele petrec cât mai mult timp în aer. Wizz Air, fiind o companie ultra low cost, trebuie să mențină, pentru a-și păstra eficiența operațională, avioanele în aer cât mai mult timp. De aceea, acestea zboară aproape non-stop, ajungând la cinci zboruri pe zi pentru fiecare avion. Astfel, fiecare aeronavă are cinci echipaje diferite.

De asemenea, pentru ca acest program aglomerat să nu fie dat peste cap, este esențial ca primul val de aeronave care decolează dimineața să nu aibă întârzieri. „Acest lucru este necesar pentru a nu afecta restul curselor”, a explicat James Machen.

Pentru a se asigura că sunt combătute întârzierile în caz de incidente neprevăzute, aproximativ 5% din flota de avioane Wizz Air este ținută în rezervă, potrivit Amaliei Husar.

România, piață importantă pentru Wizz Air

Dintre cei peste 9.000 de angajați pe care îi are compania aeriană, 1.600 sunt în România. Pe piața locală, Wizz Air are bazate 40 de avioane.

În România, operatorul aerian are 28 de piloți femei. De altfel, pe 8 martie 2025, compania a operat zboruri din țara noastră cu echipaje integral feminine.

În total, Wizz Air operează peste 800 de rute, către 185 de destinații din 51 de țări.

Sursa foto: G4Media