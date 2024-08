Cum evoluează stilul Streetwear / „În loc să aibă cinci perechi de adidași hype, modelul aspirațional (It Girl) poartă acum pantaloni scurți, o pereche de balerini și un tricou Stüssy”

Stilul Streetwear nu este deloc mort, dar clienții săi se schimbă. Astăzi aceștia adoptă o garderobă diversă care amestecă tricouri cu logo cu branduri de patrimoniu și îmbrăcăminte tradițională pentru bărbați sau de lux, relatează BoF.

Înainte ca Luke Fracher să deschidă, în 2022, Luke’s, o afacere de revânzare axată pe îmbrăcăminte de lux pentru bărbați, el a fost co-proprietar al Round Two, care, la apogeul său de la sfârșitul anilor 2010, a fost un pilon de bază al pieței de revânzare pentru îmbrăcăminte de stradă.

Clienții pe care Fracher i-a servit atunci cumpără și astăzi de la Luke’s, doar că acum, în loc să cumpere exclusiv Supreme, ei sunt mai înclinați să amestece în Balenciaga, Rick Owens, Vetements sau Louis Vuitton îmbrăcăminte de la Pharrell Williams sau Virgil Abloh, relatează BoF.

„Consumatorul mediu este pur și simplu mai educat acum și are un mai bun simț al sinelui”, a declarat Fracher, care tocmai a deschis al doilea avanpost Luke în Los Angeles luna aceasta.

„Obișnuiau să vină și să cumpere la întâmplare un tricou Supreme sau BAPE de 100 de dolari. Acum, oamenii vor anumite articole care să le completeze ținuta și nu mai merg pe principiul de a cumpăra doar de dragul de a cumpăra.”

În ciuda relatărilor contrare, moda streetwear nu a murit, iar tinerii consumatori nu renunță la rotația de adidași pentru o garderobă plină de mocasini. În timp ce piața pentru branduri precum Supreme, Off-White și Palace s-a răcit, ea este încă în mișcare. Ceea ce s-a schimbat este faptul că cumpărătorul de îmbrăcăminte de streetwear nu mai este un fidel monolitic, din cap până în picioare, al unei mărci.

În schimb, comercianții și alți experți spun că tinerii consumatori care ar fi putut cumpăra doar tricouri grafice și hanorace în urmă cu câțiva ani îmbrățișează o garderobă diversă care îmbină moda stradală, mărcile de patrimoniu și moda tradițională pentru bărbați sau lux.

„Există o diagramă venn între clienții pentru Wales Bonner-Adidas, Supreme și Bottega”, a declarat Jian DeLeon, directorul de modă pentru bărbați al Nordstrom, care a fost anterior directorul editorial al revistei de cultură a tinerilor Highsnobiety. „Ei ar putea aspira să cumpere o piesă specială de la Bottega, dar o vor purta cu pantaloni Carhartt și un tricou grafic de la Pleasures sau Supreme.”

De exemplu, la Invincible, retailerul asiatic multibrand de streetwear, pantofii Thom Browne sunt acum vânduți alături de adidașii Hoka. Cofondatorul Michael Vincent a declarat că magazinul încă mai vinde articole de îmbrăcăminte de stradă de bază precum Stüssy și Neighborhood, pe care Vincent le descrie ca fiind o marcă moștenită stabilă, dar aceiași consumatori care cumpărau tricouri grafice Off-White și Nike Dunks acum câțiva ani au trecut la gusturi mai expansive.

„Acum consumatorul este mai pretențios”, a spus el. „Este mai mult centrat pe stilul individual, iar adidașii nu mai sunt acel „lucru” care îți completează look-ul streetwear.”

Schimbările afectează, de asemenea, destinația banilor cumpărătorilor de îmbrăcăminte de streetwear. Mulți sunt mai exigenți în contextul piețelor globale turbulente și al amenințării iminente a unei recesiuni. Clienții care au cumpărat direct de la Supreme în trecut au cheltuit cu 9,1% mai puțin la lanțurile de magazine de îmbrăcăminte și accesorii și în 2023, comparativ cu anul precedent, și cu 7,7% mai puțin în aproximativ primele șase luni din 2024, conform unei analize a datelor cardurilor de credit efectuate de Earnest Analytics.

Această scădere generală a cheltuielilor nu înseamnă că consumatorii nu mai cumpără branduri streetwear StockX a raportat că Fear of God și Supreme au fost în continuare cele mai tranzacționate mărci de îmbrăcăminte pe platformă în primele șase luni ale anului 2024. Cu toate acestea, printre mărcile cu cea mai rapidă creștere în acea perioadă s-au numărat Denim Tears, Gucci și Asics.

Drew Haines, directorul StockX pentru adidași și obiecte de colecție, a declarat că, „deși cumpărătorii din generația Millennial și Gen-Z continuă să plătească peste prețul de vânzare pentru mărci precum Fear of God și Supreme, vânătorii de chilipiruri alimentează un comerț în creștere pentru mărcile de lux, iar interesul este în creștere pentru mărcile challenger de îmbrăcăminte sport precum On, precum și pentru mărcile precum Timberland, pe măsură ce interesul pentru Nike Air Jordan Is și Dunks scade.

„Unde merge cultura tinerilor, va merge și cultura. Tineretul va gravita întotdeauna spre aceste tipuri de produse și spre statutul pe care îl poartă cu ele”, a declarat Haines.

O schimbare pe care a observat-o este că, deși Nike este în continuare marca de pantofi sport de top pe StockX, clienții merg dincolo de colaborările sale mediatizate. „Ei caută ceva care nu este doar ceea ce au toți ceilalți”, a spus Haines.

Această oboseală a colaborării l-a determinat, de asemenea, pe Vincent să diversifice sortimentul magazinului Invincible din Jakarta, Indonezia, mai degrabă decât să conceapă parteneriate exagerate.

El spune că, în timp ce clienții săi din Indonezia – cea mai mare țară cu majoritate musulmană din lume – sunt foarte conștienți de tendințele globale în materie de stil, aceștia își manifestă, de asemenea, individualismul prin asortarea hijab-urilor cu îmbrăcăminte de stradă și contemporană și prețuiesc mai mult îmbrăcămintea diferită decât purtarea celei mai la modă piesă a săptămânii.

„În loc să aibă cinci perechi de adidași hype, „it girl” la modă poartă acum pantaloni scurți, o pereche de balerini și un tricou Stüssy”, a declarat Vincent.

În esența sa, streetwear este o categorie care este încă definită de legătura sa cu subculturile și comunitățile de nișă.

Această legătură culturală există și astăzi, doar că într-o formă diferită față de cea de odinioară.

Când Ross O’ Hanlon a ajutat la dezvoltarea Dover Street Market New York în 2016, a fost martor la modul în care tricourile grafice ale unor branduri precum Cactus Plant Flea Market au rezonat cu un public larg intrigat de brandurile emergente cu produse la prețuri reduse.

Dar astăzi, el consideră că tricourile, hanoracele și șepcile care au servit drept pânza albă originală pentru streetwear au fost înlocuite de orice produs cu o poveste în spate – modus operandi al unor branduri precum Denim Tears, care se concentrează pe a spune povești ale negrilor prin îmbrăcăminte la fel de mult ca Wales Bonner.

„Fie că este vorba de culturile de nișă din jurul hainelor pe care le poartă sau de comunitățile implicate, acestea provin dintr-un interes personal, în afara hainelor în sine”, a declarat O’Hanlon, care lucrează acum ca cumpărător senior la firma de retragere a hainelor stradale Concepts.

DeLeon a subliniat faptul că cumpărătorii caută în continuare mărci mici și independente care lansează produse în ediție limitată, numai că acum raritatea este mai des un produs al modului în care sunt fabricate hainele.

Asta nu înseamnă că mărcile care se ocupă cu codurile tipice ale streetwear-ului au dispărut. Haines de la StockX a observat că branduri precum Sp5der și Hellstar sunt în creștere rapidă. Iar numele care au definit categoria sunt încă prezente, inclusiv Supreme, chiar dacă a fost cumpărată și vândută de mai multe ori. Fracher de la Luke’s a declarat că continuă să vândă piese de la Supreme – în special articole mai vechi – precum și Palace și Off-White.

Îmbrăcămintea cu logo va continua să servească drept insignă de membru pentru consumatorii care o recunosc. Gusturile mai largi ale cumpărătorilor de streetwear de astăzi înseamnă doar mai multă concurență și mai multă varietate.

„Pe atunci, aveai doar Supreme și alte două mărci”, a spus Vincent. „Acum, consumatorul de streetwear are opțiuni”.