Cum a provocat împușcarea directorului general al UnitedHealthcare o dezbatere online cu privire la asigurările de sănătate din SUA (analiză SkyNews)

Sky News a analizat o serie de mesaje virale care circulă pe platforme precum X și TikTok de la împușcarea lui Brian Thompson și care dezvăluie frustrările legate de sistemul american de asigurări de sănătate.

Directorul executiv al unei companii americane de asigurări de sănătate, împușcat mortal în New York, a fost descris ca un „prieten drag” și un „coleg foarte respectat” de către UnitedHealth Group.

Pe internet, însă, conversația a fost diferită.

Moartea lui Brian Thompson a stârnit dezbateri cu privire la compania sa UnitedHealthcare și la situația asigurărilor de sănătate din SUA.

Sky News a analizat o serie de postări virale care circulă pe platforme precum X și TikTok de la împușcarea lui Thompson.

În timp ce multe dintre postările pe care le-am analizat au mers până acolo încât au batjocorit moartea acestuia, altele arată cum se desfășoară o conversație mai amplă despre frustrările din America cu privire la asigurările de sănătate.

Postările din Statele Unite pe rețelele de socializare X, TikTok și Facebook care fac referire la „asigurarea de sănătate” au crescut de peste trei ori în urma morții lui Thompson, conform datelor instrumentului de monitorizare a rețelelor de socializare Talkwalker.

În cele trei zile dinaintea asasinatului, 37 200 de postări menționau „asigurarea de sănătate”. Acest număr a crescut cu 350%, ajungând la 166.600 în cele trei zile care au urmat.

Deși nu toate aceste mesaje sunt neapărat legate de Thompson, creșterea bruscă a fost observată în zilele care au urmat uciderii acestuia.

Anchetatorii încă îl caută pe bărbatul mascat care l-a împușcat pe Thompson și nu au identificat încă un motiv al crimei. Însă soția CEO-ului a declarat că acesta a primit amenințări recente.

Americanii „mor fără rost”

Printre postările virale se numără și cea a unui profesor de la Columbia, care a declarat pe X că plângem moartea americanilor care „mor inutil în fiecare an pentru ca directorii de companii de asigurări precum Brian Thompson să poată deveni multimilionari”.

Today, we mourn the death of United Healthcare CEO Brian Thompson, gunned down…. wait, I’m sorry – today we mourn the deaths of the 68,000 Americans who needlessly die each year so that insurance company execs like Brian Thompson can become multimillionaires. — Prof Zenkus (@anthonyzenkus) December 4, 2024

Postarea are peste 5,7 milioane de vizualizări și, în timp ce unii l-au criticat pe profeor și l-au numit „insensibil”, nu este singura postare populară care a împărtășit frustrările legate de inegalitatea din cadrul sistemului de sănătate din SUA.

Datele arată că o treime din cereri sunt refuzate de UnitedHealth

Unele postări au comparat moartea lui Thompson cu persoanele cărora le-a fost „refuzată acoperirea” de către compania sa de asigurări de sănătate.

Un grafic larg răspândit pe X susține că arată că ratele de refuz ale asigurărilor de către UnitedHealthcare le depășesc pe cele ale concurenților, folosind date de pe site-ul de finanțe pentru consumatori ValuePenguin.

Acest lucru este în concordanță cu datele publice disponibile din 2023 analizate de Sky News, cu o treime din cereri refuzate de UnitedHealthcare în medie, comparativ cu aproximativ unul din cinci (19%) în rândul tuturor emitenților.

Acest lucru se bazează pe datele de transparență colectate de Centrele pentru Medicare și Medicaid Services, care acoperă numai cererile de despăgubire ale persoanelor fizice, nu și pe cele din planurile angajaților.

Dintre asigurătorii care gestionează volume mai mari de clienți, trei dintre cele cinci companii cu cel mai mare istoric în ceea ce privește respingerea cererilor de rambursare au fost filiale ale UnitedHealthcare. Clienții din Alabama au avut cele mai slabe rezultate, cu mai mult de două cereri din cinci (42%) respinse.

Criticile la adresa UnitedHealthcare nu sunt noi

Comentariile critice lăsate la ultima postare pe LinkedIn a lui Thompson în urmă cu un an arată că frustrările legate de UnitedHealthcare și de directorul său executiv nu sunt complet noi.

Thompson a distribuit o postare în care spunea că societatea sa lucrează „în fiecare zi pentru a găsi modalități de a face asistența medicală mai accesibilă”, însă secțiunea de comentarii prezintă o serie de plângeri din partea persoanelor care utilizează UnitedHealthcare.

Negare, apărare, depoziție

În timp ce motivul exact al împușcăturilor rămâne neclar, joi, autoritățile de aplicare a legii au dezvăluit că muniția găsită la locul faptei era inscripționată cu cuvintele „deny”, „defend” și „depose” – ecou al unei fraze folosite de criticii industriei de asigurări.

Aceasta imită expresia „delay, deny, defend”, care este utilizată în mod obișnuit de avocați și de criticii industriei asigurărilor pentru a descrie tacticile folosite pentru a evita plata despăgubirilor, precum și titlul unei cărți critice la adresa industriei asigurărilor, publicată în 2010 și intitulată Why Insurance Companies Don’t Pay Claims and What You Can Do About It (De ce companiile de asigurări nu plătesc despăgubirile și ce puteți face în această privință).