Cum a ajuns atlet profesionist Noah Lyles, noul campion olimpic la 100 de metri, în urma unei curse dramatice / Relația cu mama sa și lupta cu depresia

Atletul Noah Lyles a câștigat medalia de aur în cursa de 100 de metri la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, desfășurată pe Stade de France.

Sprinterul american, campion mondial en-titre, a obținut aurul olimpic la photofinish, cu o diferență de cinci miimi de secundă în fața jamaicanului Kishane Thompson. Timpii au fost următorii: Noah Lyles cu 9.784 secunde, Kishane Thompson cu 9.789 secunde.

Această finală a fost una istorică, fiind pentru prima dată când toți cei opt participanți au terminat cursa sub zece secunde. După finish, câștigătorul nu a fost clar din cauza timpilor apropiați, însă pieptul lui Noah, care a trecut linia de sosire cu un avans minim în fața lui Kishane, a stabilit învingătorul.

Povestea celui mai rapid sportiv din lume depășește limitele unei piste de alergat: de la relațiile cu apropiații la momentele de depresie din viața sa.

Legătura lui Noah Lyles cu mama sa

Mama lui Noah, Keisha Caine Bishop, a povestit un moment crucial din adolescența fiilor ei, Noah și Josephus, când aceștia i-au vorbit despre un plan măreț. „În clasa a 10-a, au vrut să devină atleți profesioniști imediat după terminarea liceului”, a spus Keisha pentru USA TODAY Sports. „I-am întrebat: sunteți nebuni?”

Noah și fratele său mai mic nu erau nebuni. În iulie 2016, când Noah avea 19 ani, el și fratele său mai mic, Josephus, în vârstă de 18 ani la momentul respectiv, au devenit profesioniști și au semnat un contract cu Adidas, în loc să se înscrie la Universitatea din Florida.

„A trebuit să mă întorc și să-mi cer scuze”, a spus Caine Bishop. „Mi-am dat seama că nu este corect să distrugi visul cuiva, mai ales dacă este dispus să muncească, iar ei au fost dispuși să o facă.” Noah și Josephus aleargă de atunci în mod profesionist.

Problemele personale ale atletului

Călătoria spre apogeu nu a fost lipsită de provocări. Pregătindu-se pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, Noah s-a confruntat cu o depresie severă, amplificată de pandemia COVID-19 și de tensiunile rasiale din Statele Unite, relatează Hello Magazine.

A apelat la terapie și i-au fost prescrise antidepresive. Când au început Jocurile de la Tokyo în 2021, Noah tocmai își întrerupsese medicația. În ciuda faptului că era favorit la medalia de aur la 200 m, a obținut medalia de bronz, iar performanța generală a echipei masculine de atletism a SUA a fost sub așteptări.

Reflectând asupra acelei perioade, Noah a povestit: „A fost o provocare pentru că nu mai luam medicamente antidepresive. A fost greu să găsesc echilibrul între a fi entuziasmat și a rămâne calm pe tot parcursul anului.”

De atunci, Noah a fost deschis cu privire la problemele sale de sănătate mintală. „Sunt prezente, dar nu sunt incontrolabile. Nu mai am nevoie de medicamente pentru a mă ajuta. Încă mai am doi terapeuți cu care vorbesc în mod regulat”, a dezvăluit el. „Mi-am dat seama cum să trec peste momentele grele și să țin aproape de mine oamenii de care am nevoie.”

Keisha, care se luptă, de asemenea, cu depresia clinică, este extrem de mândră de fiul ei pentru că își folosește statutul pentru a aborda sănătatea mintală. „Mă înfurie foarte tare faptul că în comunitatea neagră încă există un stigmat în jurul sănătății mintale”, a spus ea. „Trebuie să scăpăm de acest stigmat. Nu vreau ca nimeni să se lupte așa cum m-am luptat eu.”

Relația cu partenera sa

Viața personală a lui Noah este la fel de împlinită, fiind caracterizată de relația sa cu Junelle Bromfield, o altă sprinteră. În ciuda faptului că reprezintă țări diferite – Noah pentru SUA și Junelle pentru Jamaica – cei doi sunt cei mai mari susținători unul altuia.

„Prietena mea este și ea într-o echipă, așa că ne antrenăm împreună și concurăm aproape în aceleași zile”, a declarat Noah pentru Us Weekly, înainte de Jocurile Olimpice de la Paris. „Avem acel spațiu mental pentru a putea să împărtășim unul cu celălalt și să ne alimentăm continuu unul pe celălalt.”

Pe urmele lui Usain Bolt

Bolt a retipărit cartea recordurilor de atletism înainte de a se retrage în 2017. Timpii lui Bolt de 9,58 la 100 de metri și 19,19 la 200 de metri sunt recorduri mondiale. Superstarul jamaican, a cărui ultimă Olimpiadă a fost în 2016, deține opt medalii olimpice de aur. Așadar, Lyles vrea ce are Bolt: medalii olimpice de aur și recorduri mondiale.

Lyles a trecut linia de sosire la proba de 100 de metri de pe 4 august, la JO Paris 2024, și a câștigat în premieră aurul olimpic, lucru pe care și-l dorea de mult.

Cu această performanță, atletul american își adaugă în palmares aurul și poate reflecta asupra lucrurilor pe care le-a spus în legătură cu aurul și Usain Bolt: „Este foarte motivant. Nu poți pretinde că ești cel mai mare fără să ai o medalie olimpică de aur”, a spus el.

Înapoi în prezent, la Paris, Noah Lyles este campion olimpic la suta de metri și este cel mai rapid om din lume. Acesta a împărtășit câteva gânduri după cursă:

„Nu am simţit că am câştigat această cursă, am dat 100%, dar am simţit că nu am atacat la momentul potrivit, am crezut că am făcut-o prea devreme. În plus, de pe culoarul meu, eram prea departe pentru a vedea exact ce a făcut Kishane Thompson. A fost un moment nebunesc, chiar am crezut că a câştigat. Chiar m-am dus la Kishane şi i-am spus: «Amice, cred că asta e pentru tine». Când mi-am văzut numele pe ecran, a fost incredibil.

Sunt mândru că am făcut asta împotriva unor atleţi atât de rapizi, în cea mai mare cursă din lume, pe cea mai mare scenă din lume. Mă pregătesc de ani de zile. Drumul a început în 2021 cu medalia de bronz de la Tokyo, când mi-am spus că trebuie să mă schimb şi să evoluez.

Fiecare campionat este diferit, iar eu nu voiam să mă mai simt la fel. La Budapesta, în 2023 (campion mondial la 100 m, 200 m şi 4×100 m, n.r.), am fost cel mai rapid şi favorit, dar în acest an, rivalii mei erau pregătiţi.

Mă simt împlinit doar acum, când am această medalie de aur în mâinile mele. Am muncit din greu din 2021. Acum sunt campion olimpic, nu doar campion mondial, ci şi cel mai rapid om din lume”, a declarat Lyles, citat de Pro TV.