Cseke Attila, despre propunerea Guvernului privind pensionarea magistraţilor: Cred că această propunere, chiar dacă e criticată, va fi susţinută de coaliţie/ E nevoie de solidaritate pe toate domeniile de activitate

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, afirmă că propunerea Guvernului privind modificarea vârstei de pensionare a magistraţilor este una ”corectă”. Cseke e de părere că, deşi criticată, aceasta va fi susţinută de coaliţie, el susţinând că magistraţii trebuie să dea dovadă de solidaritate într-o perioadă în care toate categoriile socio-profesionale sunt afectate de măsurile luate, transmite News.ro.

Cseke Attila a afirmat că magistraţii, care contestă proiectul propus de Guvern privind reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor şi procurorilor şi modificarea sistemului privind pensiile de serviciu ale acestora, trebuie să dea dovadă de solidaritate.

”Cu toţii trebuie să avem grijă şi atunci când avem un sistem de salarizare sau de pensii speciale care este un sistem generos (…) acea măsură legată de salarizare şi de pensii pentru magistraţi într-un anumit context a avut o anumită importanţă. E important ca aceste venituri să asigure un trai decent, dar e nevoie de solidaritate”, a declarat Cseke Attila, marţi seară, la Antena 3.

El a spus că propunerea Guvernului privind vârsta de pensionare a magistraţilor este una ”corectă”.

”Eu cred că această propunere, chiar dacă e criticată, va fi susţinută de coaliţie. (…) E nevoie de solidaritate pe toate domeniile de activitate. Şi pachetul pe partea de administraţie urmăreşte acest principiu foarte important că nu trebuie numai unii să participe la acest efort într-un moment greu. Până la urmă, cu toţii suntem interesaţi ca această ţară să fie una prosperă şi sustenabilă. Astăzi, sustenabilitatea e încetinită, ca să spun aşa, prin acest deficit”, a adăugat ministrul Dezvoltării.