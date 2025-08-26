G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cseke Attila, despre propunerea Guvernului privind pensionarea magistraţilor: Cred că această propunere,…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Cseke Attila, despre propunerea Guvernului privind pensionarea magistraţilor: Cred că această propunere, chiar dacă e criticată, va fi susţinută de coaliţie/ E nevoie de solidaritate pe toate domeniile de activitate

Articole26 Aug 0 comentarii

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, afirmă că propunerea Guvernului privind modificarea vârstei de pensionare a magistraţilor este una ”corectă”. Cseke e de părere că, deşi criticată, aceasta va fi susţinută de coaliţie, el susţinând că magistraţii trebuie să dea dovadă de solidaritate într-o perioadă în care toate categoriile socio-profesionale sunt afectate de măsurile luate, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cseke Attila a afirmat că magistraţii, care contestă proiectul propus de Guvern privind reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor şi procurorilor şi modificarea sistemului privind pensiile de serviciu ale acestora, trebuie să dea dovadă de solidaritate.

”Cu toţii trebuie să avem grijă şi atunci când avem un sistem de salarizare sau de pensii speciale care este un sistem generos (…) acea măsură legată de salarizare şi de pensii pentru magistraţi într-un anumit context a avut o anumită importanţă. E important ca aceste venituri să asigure un trai decent, dar e nevoie de solidaritate”, a declarat Cseke Attila, marţi seară, la Antena 3.

El a spus că propunerea Guvernului privind vârsta de pensionare a magistraţilor este una ”corectă”.

”Eu cred că această propunere, chiar dacă e criticată, va fi susţinută de coaliţie. (…) E nevoie de solidaritate pe toate domeniile de activitate. Şi pachetul pe partea de administraţie urmăreşte acest principiu foarte important că nu trebuie numai unii să participe la acest efort într-un moment greu. Până la urmă, cu toţii suntem interesaţi ca această ţară să fie una prosperă şi sustenabilă. Astăzi, sustenabilitatea e încetinită, ca să spun aşa, prin acest deficit”, a adăugat ministrul Dezvoltării.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Justiţiei: În momentul de faţă, important este ca orice formă de protest să fie una în limitele legii şi fără a afecta interesele cetăţenilor / Nu trebuie să funcţionăm în logica unui război între puteri ale statului

Articole26 Aug • 624 vizualizări
0 comentarii

Senatul a respins proiectul de lege de eliminare a pensiilor magistraţilor, depus de coaliţia anterioară, în campania pentru prezidenţiale / Votul, necesar pentru ca Guvernul Bolojan să îşi asume răspunderea pe propriul proiect de lege

Articole20 Aug • 352 vizualizări
0 comentarii

Bolojan, după consultările cu Asociaţia Magistraţilor din România: Proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor, în linia normelor europene, ţine cont de echitate socială, de realităţile bugetare şi necesitatea de a reduce cheltuielile

Articole18 Aug • 110.591 vizualizări
14 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.