Csaba Asztalos, președintele Consiliului pentru Combaterea Discriminării: Școala vinde iluzii între clasele V-VIII. Dacă tot am sistemul digitalizat de corectare, de ce nu avem evaluări naționale în clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a?

Contactat de Edupedu.ro ca urmare a apelului public lansat de un director de școală, susținut de unul dintre cele două sindicate din învățământ ca actorii din educație să schimbe Evaluarea Națională într-un examen la multiple discipline. Csaba Asztalos a declarat că o astfel de evaluare multidisciplinară, cu elemente transdisciplinare, ar trebui să fie la finalul unui gimnaziu în care elevii susțin anual evaluări cu subiecte naționale.

Rep: Care este opinia dvs cu privire la apelul lansat de o parte a profesorilor, de renunțare la Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a doar la Română și Matematică și introducerea unei examinări multidisciplinare și transdisciplinare?

Csaba Asztalos: Eu consider că elementul de transdisciplinaritate ar fi mult mai potrivit ca sistem de evaluare la finalizarea gimnaziului, fie că asta înseamnă la terminarea clasei a VIII-a sau a clasei a IX-a. Sunt sisteme care au 3 ani de colegiu (liceu), cu clasa a IX-a la gimnaziu. Sunt indicate aceste sisteme, pentru că de regulă este mai matur copilul când susține Evaluarea la finalul clasei a IX-a și intră în colegiu. Este o opțiune.

Însă eu văd niște vulerabilități la ce se întâmplă în ciclul gimnazial. Evaluare Națională se susține doar la final de gimnaziu și apoi la final de liceu, prin Bacalaureat. Dar în interiorul acestui ciclu numit gimnaziu eu nu am niciun control pe evaluarea curentă, nu văd dacă notele care se dau în timpul gimnaziului au vreo relevanță, sunt unitare raportat la nivel național. Eu sunt pentru introducerea unor evaluări anuale, naționale, care să-i arate elevului o oglindă fidelă a poziției pe care se situează, să știe care este nivelul său de dezvoltare. Să am și în clasa a V-a o teză națională, iar asta nu neaparat ca să ia elevul nota respectivă, ci ca să vadă școala la ce nivel se află, să nu țin copilul cu 10 linie și când dă Evaluarea Națională să ia 6. Dacă tot am acest sistem digitalizat în care se corectează lucrările elevilor de către alți profesori, de ce nu îl folosesc să am evaluări naționale în clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, transdisciplinar sau la materiile pe care le decidem, ca să vadă copilul unde este valoarea sa reală la nivel național, să vadă părinții, să vadă școala și Ministerul? Pe acest lucru aș insista foarte mult.

Aceste evaluări ar trebui introduse în interiorul ciclului, să nu stea școala 4 ani și să vândă iluzii de 10 pe linie unor elevi care când ajung la Evaluarea Națională își dau seama că nu sunt acolo.

Rep: Asta ar însemna replicarea în fiecare an din gimnaziu a examinării multidisciplinare de la finalul clasei a VIII-a sau a IX-a?

Csaba Asztalos: Eu nu vreau să dublez cu aceste evaluări din gimnaziu examenele de la finalul clasei a VIII-a. În clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a am oricum evaluări, dar ele nu sunt pe standarde naționale, ci pe clasă în parte. Eu aș scoate evaluarea aceasta din clasă și aș face-o la nivel național, pe standard unitar. Asta arată și calitatea școlii și calitatea profesorului.