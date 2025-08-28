G4Media.ro
Foto: INQUAM Photos George Calin

Criteriile de acordare a sporurilor pentru bugetarii care lucrează cu fonduri europene au fost modificate de Guvern. Creșterile se vor acorda în funcție de calificativul obținut de fiecare angajat și pot ajunge la maximum 40% din salariul de bază

28 Aug

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, modificarea criteriilor de acordare a majorărilor salariale pentru personalul care gestionează fonduri comunitare, stabilind, între altele, că angajaţii care obţin calificativul „foarte bine” vor primi o creştere a salariului de bază şi a indemnizaţiilor aferente de 40%, faţă de 50% cât este în prezent, iar cei cu calificative „satisfăcător” sau „nesatisfăcător” nu vor fi primi creşteri salariale, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Executivului, a fost modificată în acest sens HG 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) – (2 indice 1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

„Hotărârea actualizează criteriile de acordare a majorărilor salariale pentru personalul care gestionează fonduri comunitare, în acord cu prevederile Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare”, precizează sursa citată.

Astfel, angajaţii care obţin calificativul „foarte bine” vor primi o creştere a salariului de bază şi a indemnizaţiilor aferente de 40%, faţă de 50% cât este în prezent, cei cu calificativ „bine” vor primi o majorare de 20%, faţă de 25% cât este acum, iar cei care primesc calificative „satisfăcător” sau „nesatisfăcător” nu vor fi primi creşteri salariale, mai precizează Executivul.

