Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun pasator din istoria Campionatului European

Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun pasator decisiv din istoria Campionatului European (începând din 1968), cu 7 assist-uri, după ce i-a oferit pasa decisivă lui Bruno Fernandes în victoria Portugaliei cu 3-0 în faţa Turciei, sâmbătă, la turneul final din Germania, transmite News.ro.

Selecao, care conducea deja cu 2-0 la pauză, graţie unui gol marcat de Bernardo Silva şi unui autogol al lui Samet Akaydin, a făcut 3-0 după ce Ronaldo a ales să îi paseze lui Bruno în minutul 56.

El l-a depăşit pe cehul Karel Poborky, care avea 6 pase decisive.

Marţi, Ronaldo a devenit primul jucător care a participat la şase turnee ale Campionatului European, când a condus Portugalia la o victorie cu 2-1 în faţa Cehiei.

Ronaldo, în vârstă de 39 de ani, care şi-a făcut debutul la Euro 2004, unde Portugalia a ajuns în finală, deţinea deja recordul de goluri (14) la acest turneu, în timp ce şi-a extins recordul de prezenţe la 26 de meciuri. El a ajutat Portugalia să câştige titlul la Euro 2016.



