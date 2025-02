Cristi Chivu va fi noul antrenor al lui Man și Mihăilă la Parma, anunță Gazzetta dello Sport

Cristi Chivu (44 de ani) va fi numit antrenor al echipei Parma, transmite Gazzetta dello Sport. Fostul internațional român îl va înlocui pe Fabio Pecchia, cel care a fost demis din cauza rezultatelor slabe ale echipei la care evoluează și românii Dennis Man și Valentin Mihăilă.

Parma l-a dat afară pe Fabio Pecchia după ce echipa se află într-o adevărată criză de rezultate în Serie A. Ultima victorie în campionat datează din 28 decembrie 2024 (2-1 la Monza).

În acest moment, Parma se găsește pe antepenultimul loc din Serie A, poziție retrogradabilă.

„Președintele clubului, americanul Kyle Krause, cel care a preluat Parma în 2020, se află în oraș pentru a gestiona criza și a alege succesorul lui Pecchia: acesta va fi Cristian Chivu, până anul trecut antrenor al echipei Primavera a lui Inter”, transmite Gazzetta dello Sport.

Informația a fost preluată și de jurnalistul Fabrizio Romano, una dintre cele mai credibile surse din lumea fotbalului. Astfel, Chivu ar fi semnat un contract cu Parma, înțelegerea fiind valabilă până în vara anului 2026. Obiectivul este salvarea de la retrogradare.

Meciul de debut al lui Chivu la Parma va fi cel cu Bologna, programat sâmbătă, de la ora 16:00.

Conform sursei citate, Cristi Chivu va conduce marți primul antrenament la noua echipă.

De-a lungul carierei de fotbalist, Chivu a jucat pentru CSM Reșița (1997-1998), Universitatea Craiova (1998-1999), Ajax (1999-2003), AS Roma (2003-2007) și Inter (2007-2014).

În calitate de antrenor, Chivu a pregătit echipele Under 14, Under 17, Under 18 și Under 19 de la Inter Milano.

🟡🔵🇷🇴 Cristian Chivu signs in as new Parma head coach until June 2026, he’s ready for first chapter as manager in Serie A. pic.twitter.com/Vu9rxvbxtw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2025