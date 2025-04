Crin Antonescu, răspuns ironic pentru Elena Lasconi, care a vrut să știe de ce nu s-a angajat în ultimii zece ani: „Nu am încercat la cabinetul soției”

Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale din luna mai, a răspuns ironic, în dezbaterea moderată de Mihai Gâdea, la Antena 3, la o întrebare transmisă de Elena Lasconi. Aceasta l-a întrebat unde a încercat să se angajeze în ultimii zece ani și de ce nu l-a angajat nimeni.

„Sărutmâna! Stimată doamnă Lasconi, poate pentru că nu am încercat să mă angajez la cabinetul parlamentar al soției mele.”, a răspuns Crin Antonescu, un apropo la faptul că soțul Elenei Lasconi este angajat pe post de consilier la grupul USR din Camera Deputaților, scrie Antena3.

El a continuat:

„N-am avut nicio încercare, nu s-a pus problema, puteam fi parlamentar, puteam fi angajat la un cabinet parlamentar, n-am încercat și n-am reușit. Nu vreau să fie vreo notă de malițiozitate în răspuns. Am considerat că, de vreme ce am alte preocupări, că îmi permit să mă ocup de aceste lucruri, nu e cazul să încasez niște sume de la statul român sau de la privați pentru care să fac figurație. Deci de aceea, doamna Lasconi. Nu mai are întrebări doamna Lasconi?”

Antena 3 mai amintește că la un an după ce Elena Lasconi a devenit primar al orașului Câmpulung, soțul acesteia, avocatul Georgescu Cătălin – Teodor, a fost angajat de USR pe poziția de consilier juridic în Parlamentul României.

La rândul său, Crin Antonescu este recăsătorit, din 2009, cu Adina Vălean (PNL), europarlamentar și fost comisar pentru transporturi în executivul comunitar.