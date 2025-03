Crin Antonescu: Este foarte clar că preşedinte al României voi fi ori eu ori Nicuşor Dan

Candidatul la alegerile prezidenţiale al Alianţei Electorale „România Înainte”, Crin Antonescu, a declarat miercuri, la Târgovişte, că preşedinte al ţării va fi ori el ori Nicuşor Dan, transmite Agerpres.

„Astăzi, dacă privim cu realism, cu oarecare pricepere, nu cu cine ştie ce ştiinţă, este foarte clar că preşedinte al României voi fi ori eu ori domnul Nicuşor Dan. Ăsta e un lucru clar! Vedem cum s-au aşezat trupele, vedem cum s-au aşezat dispozitivele, vedem clar cum, după ieşirea lui Călin Georgescu sau scoaterea lui Călin Georgescu din cursă, vedem clar care este bătălia. Eu nu vreau să fac istoria trădărilor domnului Ponta, că nu mă ocup cu biografia lui politică. Vă spun doar un lucru clar, simplu, şi anume că orice vot de la alegătorii PSD sau PNL pentru Victor Ponta este un vot pentru Nicuşor Dan. E clar asta”, a spus Crin Antonescu.

Acesta a explicat şi de ce votul dat lui Ponta se duce, de fapt, către Nicuşor Dan.

„Pentru că Victor Ponta, oricât de puternică i-ar fi campania, oricâtă mizerie ar mai face postul de televiziune al prietenului său fugit, nu are cum să intre pe niciun calcul, în afară de sondajele lui Palada, vă îndemn să le vedeţi istoria, în turul 2. Deci, pur şi simplu, ceea ce ia Victor Ponta de la noi este în favoarea lui Nicuşor Dan, care nu pierde voturi. Deci, oricare alegător al Partidului Social Democrat este bine să înţeleagă, şi dumneavoastră puteţi face foarte mult în acest sens, că are de ales între candidatul simpatic, nesimpatic, convingător, mai puţin convingător al acestei alianţe sau domnul Nicuşor Dan, pentru că Victor Ponta nu are cum să intre în finală”, a precizat Antonescu, la întâlnirea de la Târgovişte cu aleşii locali PSD şi PNL din Dâmboviţa.