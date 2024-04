Creșterea inflației în SUA amenintă realegerea lui Biden

Eforturile președintelui democrat Joe Biden de a câștiga cursa împotriva lui Donald Trump pentru Casa Albă din acest an și de a rămâne în funcție au devenit mult mai dificile după datele economice de miercuri care indică o creștere a inflației în Statele Unite. Prețurile de consum au crescut luna trecută mai repede decât se așteptau experții, un semn că lupta pentru încetinirea inflației a stagnat, iar durerile financiare ale alegătorilor americani ar putea da peste cap planul lui Biden de a petrece încă patru ani în Biroul Oval.

Date îngrijorătoare

Prețurile de consum din SUA au crescut mai repede în martie decât se așteptau experții, semn că eforturile de încetinire a inflației au bătut pasul pe loic. O creștere a prețurilor petrolului în ultimele luni a împins în sus și costurile energiei, în timp ce prețurile la servicii arată puține semn de stabilizare.

Inflația a încetinit în 2023, pe măsură ce problemele de aprovizionare din epoca pandemiei s-au rezolvat, iar creșterea prețurilor la alimente și energie, declanșată de războiul din Ucraina, s-a estompat, dar rămâne în continuare mai mare decât ținta de 2% a băncii.

Astfel, potrivit U.S. Bureau of Labor Statistics, indicele prețurilor de consum (CPI), un indicator cheie al inflației, a crescut cu 3,5% în martie față de un an în urmă. Este o creștere de la 3,2% în februarie. Prețurile au crescut cu 0,4% din martie până în februarie, la fel ca în luna precedenta.

CPI măsoară cât de repede se schimbă prețurile în economia SUA luând în considerare totul, de la fructe și legume la tunsori, bilete la concerte și electrocasnice.

Creșterea a fost determinată de costurile mai mari pentru combustibil și locuințe (mai mult de jumătate din această reștere), precum și pentru asigurările auto, internet, îmbrăcăminte și asigurări medicale.

Prețurile la benzină au crescut cu 1,7% din februarie până în martie, a indicat U.S. Bureau of Labor Statistics.

Prețurile medii la pompă au fost de 3,52 dolari pe galon la 1 aprilie, în creștere față de 3,35 dolari pe galon pe 4 martie, potrivit datelor săptămânale publicate de Energy Information Administration.

Așa-zisa inflație de bază, care este văzută de economiști ca un indicator mai bun al tendințelor viitoare, deoarece nu include prețurile mai volatile la alimente și energie, s-a situat la 3,8% – la fel ca în februarie.

“Nu ar trebui să reacționăm exagerat la creșterea inflației principale – care a fost în totalitate despre energie,” a declarat Brian Coulton, economist șef la Fitch Ratings, citat de BBC. Expertul însă a adăugat: “Detaliile nu sunt deloc liniștitoare pentru Fed (Rezerva Federală).”

Aceasta mai ales după ce analiştii au avertizat că lipsa de progres pe tărâmul inflației va forţa banca centrală a SUA să menţină ratele dobânzilor mai ridicate pentru mai mult timp.

Ratele mai mari ale dobânzilor ajută la stabilizarea prețurilor, făcând mai scumpe împrumuturile pentru extinderea afacerilor și alte cheltuieli. În teorie, aceasta încetinește economia și ușurează presiunile care împing prețurile în sus.

Dar rata cheie a dobânzii Rezervei Federale este în prezent la cele mai înalte niveluri din ultimele două decenii, în intervalul 5,25%-5,5%.

Analiștii se așteptau ca banca centrală să înceapă să scadă rata dobânzii în acest an, după ce rata inflației, care urmărește ritmul creșterii prețurilor, a scăzut semnificativ de la nivelul de 9,1%, atins în 2022.

Dar datele economice recente, inclusiv cifrele privind crearea de 303.000 de locuri de muncă în martie, au provocat îndoieli cu privire la cât de curând ar putea apărea aceste reduceri. (https://www.jpmorgan.com/insights/outlook/economic-outlook/jobs-report-march-2024)

BBC a scris că analiştii, care odată se aşteptau la reduceri de dobândă începând cu luna martie, au revizuit rapid prognozele. Mulţi experți nu așteaptă acum reduceri ale dobînzii până la sfârşitul acestei veri, iar unii prevăd chiar că banca centrală ar putea aştepta până anul viitor pentru a efectua vreo modificare.

Probleme pentru Biden

Datele anunțate miercuri de oficialii de la Washington dau fără îndoială dureri de cap președintelui Biden, aflat în plină competiție electorală. Veștile bune din ultimul an – o creștere economică semnificativă, șomaj scăzut, inflație relativ sub control – par să se fi terminat.

Creșterea costurilor pentru americani va face ca Biden să nu se poată lăuda cu scăderea ratelor dobânzilor în acest an electoral, mai ales că speranțele investitorilor pentru o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală în iunie sunt acum tot mai reduse.

Problemele cauzate de inflație și efectele lor electorale au fost sesizate și de New York Times, care a scris că “reaccelerarea neașteptată a creșterii prețurilor… este cel puțin un regres temporar pentru președintele Biden, care miza pe domolirea inflației pentru a-și îmbunătăți perspectivele de realegere.”

Publicația a precizat că, după ce cea mai rapidă creștere a prețurilor din ultimii 40 de ani a afectat ratingurile de aprobare ale președintelui la începutul mandatului său, Biden și consilierii săi se așteptau ca inflația să scadă și mai mult, pentru a oferi o gură de oxigen consumatorilor americani și pentru a încuraja Rezerva Federală să reducă ratele dobânzilor – o mișcare care ar ajuta la reducerea costurilor de împrumut pentru credite ipotecare, împrumuturi auto și alte credite de consum.

Biden s-a concentrat în special pe cumpărătorii de locuințe, inclusiv pe alegătorii tineri – care sunt cheia coaliției sale electorale. Aceasta în condițiile în care aceștia fac eforturi mari să-și permită prețurile mari la locuințe, cu ratele ipotecilor navigând în jurul valorii de 7%.

Potrivit New York Times, datele de miercuri au venit în contextul în care unele sondaje de opinie au început să arate că opiniile americanilor despre economie s-au îmbunătățit treptat în ultimele luni.

Strategii democrați s-au referit, de altfel, la sondajele recente ca la o foaie de parcurs pentru modul în care președintele Biden ar trebui să vorbească despre inflație în lunile următoare: ei au sugerat că alegătorii americani dau vina vina pe lăcomia corporativă, mai mult decât pe cheltuielile guvernamentale, pentru creșterea prețurilor. De aceea Biden a preluat și el acest mesaj, criticând companiile pentru menținerea prețurilor ridicate, inclusiv în timpul discursului său privind Starea Uniunii.

Liderul de la Casa Albă a abordat un ton similar într-o declarație făcută miercuri, când s-a referit la frustrarea consumatorului american în fața inflației.

“Prețurile sunt încă prea mari pentru locuințe și alimente, chiar dacă prețurile la articolele cheie de uz casnic, cum ar fi laptele și ouăle, sunt mai mici decât acum un an,” a declarat Biden. “Am un plan de a reduce costurile pentru locuințe – prin construirea și renovarea a peste două milioane de case – și fac apel la corporații, inclusiv la comercianții de produse alimentare cu amănuntul, să folosească profiturile record pentru a reduce prețurile.”

Reacția lui Trump

Așa cum am scris mai sus, analiștii de pe Wall Street au afirmat că creșterea inflației este un semn că Fed ar putea lăsa neschimbate ratele dobânzilor mai mult decât se aștepta. Asta ar putea însemna că nu va exista nicio reducere a dobânzii de interes înainte de alegerile din noiembrie, o cursă în care oponentul republican al lui Biden, fostul președinte Donald Trump, l-a criticat constant pe liderul democrat de la Casa Albă atât pentru creșterea rapidă a prețurilor, cât și pentru costurile ridicate ale împrumuturilor.

De altfel, fostul ocupant al Biroului Oval nu a scăpat ocazia de a comenta datele statistice anunțate miercuri, scriind într-o postare pe Truth Social: “INFLAȚIA s-a ÎNTORS – și E DEZLĂNȚUITĂ! Fed nu va putea niciodată să scadă în mod credibil ratele dobânzilor, pentru că vrea să-l protejeze pe cel mai slab președinte din istoria Statelor Unite!”

În condițiile în care economia devine o piesă centrală a alegerilor din 2024, analiștii de peste ocean cred că inflația ridicată și un deficit bugetar semnificativ reprezintă probleme major pentru Casa Albă și Team Biden, un mesaj pe care Trump l-a amplificat continuu.

“Suntem o națiune a cărei economie se prăbușește într-o groapă a ruinii,” a spus de exemplu Trump la un miting din 9 martie în Georgia.

Iar sondajele de opinie indică constant că Biden este arătat cu degetul pentru starea economiei SUA, pentru creșterea prețurilor și, în general, pentru dificultățile financiare cu care se confruntă americanii.

Miercuri, agregatorul de sondaje RealClearPolitic arăta că rata de favorabilitate a lui Biden este de 40,8%, în timp ce procentajul americanilor care sunt nemulțumiți de modul în care se achită de funcția de președinte este de 55,3. O diferență negativă mare, de -14,5%.

De asemenea, doar 25,6% dintre americani cred că țara se îndreaptă într-o direcție bună, în timp ce numărul celor care consideră că Statele Unite sunt pe un drum greșit a ajuns la 64,4%, cu o diferență negativă uriașă de -38,8%.

Privind spre alegerile din noiembrie, istoria sugerează că Biden are o muncă semnificativă de făcut pentru a-și îmbunătăți gradul de aprobare în rândul alegătorilor americani dacă dorește să câștige un al doilea mandat. Inclusiv, sau mai ales, în ceea ce privește economia și starea finanțelor americanilor.

Aceasta deoarece, așa cum am scris și cu alte ocazii, alegerile prezidențiale din 2024 se îndreaptă spre o nouă confruntare Biden vs. Trump, după ce ambii politicieni s-au instalat confortabil în fruntea listelor de candidați din Partidul Democrat, respectiv Partidul Republican și nu mai așteaptă decât convențiile naționale ale partidelor pentru a primi binecuvântarea oficială pentru Casa Albă.

În tabăra republicană, fostul președinte Trump are în prezent 1.863 de delegați, depășind deja numărul necesar de 1.215 delegați pentru a obține nominalizarea formațiunii la președinția Statelor Unite. Convenția Națională a republicanilor se va desfășura în iulie în Milwaukee (Wisconsin). Republicanii au de alocat în total 2.429 de delegați, iar votul în alegerile republicane durează până în luna iunie.

De partea sa, președintele Biden are până acum 3.030 de delegați și, dacă nimic nu se schimbă, va fi nominalizat oficial candidatul Partidului Democrat pentru Casa Albă la Convenția Națională a formațiunii de stânga care va avea loc în Chicago (Illinois) în august.

Un candidat are nevoie de 1.968 de delegați dintr-un total de 3.934 pentru a obține nominalizarea democraților la președinția Statelor Unite.

În acest moment, sondajele de opinie indică faptul că un meci Biden-Trump 2.0 va fi o cursă foarte strânsă. Media sondajelor menținută de The Hill and Decision Desk HQ (DDHQ) îi oferă în prezent lui Trump un avantaj de 0,7 puncte procentuale, respectiv 44,9% față de 44,2% în favoarea republicanului. Media a fost calculată din 653 sondaje.

La rândul său, agregatorul de sondaje RealClearPolitics arăta miercuri seara că Trump are un avantaj de 0,2% în fața lui Biden la nivel național, respectiv 45,5% la 45,3%.

Datele despre inflatie complica realegerea lui Biden la Casa Alba. Alegatorii americani continua sa se confrunte cu preturi mari, de la benzina la imobiliare, de la asigurari la servicii. In plus, dobanda de interes are sanse minime sa scada pana in noiembrie, cand vor avea loc alegerile. Ce va face Team Biden sa atenueze problemele financiare ale votantilor? Masurile pe care le vor lua in urmatoarele luni ar putea decide viitorul ocupant al Biroului Oval.

Surse: BBC, CNBC, POLITICO, New York Times, NBC News, The Hill, whitehouse.gov, bls.gov, eia.gov, jpmorghan.com, Truth Social