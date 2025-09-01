Coreea de Sud suspendă transmisiunile radio anti-Coreea de Nord „ca parte a măsurilor de atenuare a tensiunilor militare dintre Sud și Nord”

Coreea de Sud a suspendat o emisiune radio militară care transmitea către Coreea de Nord, ca parte a măsurilor menite să atenueze tensiunile cu Phenianul, a declarat luni ministerul apărării din Seul, transmite Reuters.

Este pentru prima dată în 15 ani când Coreea de Sud oprește emisiunea radio, de când acestea au fost reluate după scufundarea unei nave de război sud-coreene de către Coreea de Nord, potrivit presei.

Emisiunea radio, numită „Vocea Libertății”, transmitea știri despre regimul nord-coreean, despre dezvoltarea economică a Coreei de Sud sau despre cultura K-pop. Aceasta a fost folosită ca unul dintre instrumentele de război psihologic ale Coreei de Sud împotriva Coreei de Nord.

„Ministerul Apărării Naționale a suspendat emisiunile ‘Vocea Libertății’ ca parte a măsurilor de atenuare a tensiunilor militare dintre Sud și Nord”, a declarat Lee Kyung-ho, purtător de cuvânt adjunct al ministerului, în cadrul unei conferințe de presă.

Cele două Corei rămân în stare de război din punct de vedere tehnic, de când conflictul din 1950-1953 s-a încheiat cu un armistițiu, nu cu un tratat de pace.

La scurt timp după ce a preluat mandatul în iunie, administrația președintelui sud-coreean Lee Jae Myung a oprit transmisiunile prin difuzoare de propagandă de la graniță, care criticau regimul din Nord, în încercarea de a relua dialogul blocat cu vecinul său.

Lee a promis că va lua măsuri suplimentare pentru a reduce tensiunile cu Coreea de Nord și a propus o întâlnire între președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru a construi pacea.

Dar, până în prezent, Coreea de Nord a respins deschiderile lui Lee și a declarat că nu este interesată de un dialog cu Coreea de Sud.