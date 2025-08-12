Copilul de 4 ani al unor români a murit în Italia după ce a stat mai multe ore în mașina familiei / Se aflau în vacanță, iar copilul s-ar fi jucat în autoturism în timp ce părinții se odihneau

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un băiețel de 4 ani a murit la spitalul Gemelli din Roma după ce a stat mai multe ore într-o mașină, sub soarele arzător din sudul peninsulei, scrie Curierul Italiei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

A fost tranmsferat la spitalul din Roma, după ce inițial fusese internat la secția de reanimare a spitalului Santissima Annunziata din Sassari.

Medicii îl aduseseră pe băiețel în capitală în speranța de a-l salva. Copilul fusese găsit pe 6 august de părinții săi în mașina lor parcată în soare.

Copilul se afla în vacanță la Olmedo (Sassari) împreună cu mama și tatăl său, de origine română. Părinții copilului le-au spus carabinierilor că și-au găsit fiul inconștient în mașină. Vehiculul fusese parcat sub soare, în fața intrării în casa închiriată. Potrivit celor reconstituite de cuplu, copilul profitase de un moment de odihnă și părăsise casa.

Băiețelul a fost dus la spitalul din Sassari, unde starea sa a părut imediat critică.

Potrivit medicilor, copilul suferise o insolație din cauza expunerii prelungite la soare sau a temperaturilor ridicate. După două zile de spitalizare, copilul a fost transferat la Spitalul Gemelli din Roma pe 8 august, deoarece dăduse mici semne de ameliorare. În capitală, copilul a fost supus unui tratament mai adecvat, care, din păcate, nu a reușit să îl salveze.