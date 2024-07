Consultant: Nu mai stăm la coadă la ghişeu să depunem formulare / Stăm la coadă online, pentru că sistemele se blochează

Reglementările fiscale ce au fost lansate pe piaţă în regim de urgenţă sunt lucruri făcute foarte repede, fără o consultare cu mediul de afaceri, iar în loc să stăm la coadă pentru a depune un formular la un ghişeu ANAF, stăm la coadă online ca să furnizăm informaţiile solicitate, pentru că sistemele se blochează, a declarat, joi, într-o dezbatere de specialitate, consultantul fiscal Dan Schwartz, managing partner în cadrul RSM România, transmite Agerpres.

„Îmi revine rolul, dificil şi uşor ingrat, de a face o introducere într-un subiect care, pe lângă faptul că a generat multiple discuţii, a creat multe probleme, atât profesioniştilor contabili, cât şi contribuabililor şi care a dus chiar până la o demonstraţie în centrul Bucureştiului pentru a se solicita, dacă nu eliminarea, cel puţin îmbunătăţirea reglementărilor fiscale care au fost lansate pe piaţă în regim de urgenţă, nu numai legislativă, ci şi profesională.

Lucruri făcute foarte repede, fără consultare cu mediul de afaceri, fără consultare cu profesionişti, pur şi simplu, ideea de ‘take it or leave it’ cu care ne-am obişnuit în ultima vreme în ceea ce priveşte modificările de legislaţie fiscală şi nu numai. Sunt reglementări care se suprapun, care sunt făcute în contextul în care SAF-T a devenit practic obligatoriu şi informaţiile sunt deja colectate electronic de ANAF (…)

Scopul de la care s-a plecat a fost cât se poate de corect, dar, aşa cum ştim, drumul spre iad e pavat cu bune intenţii. Intenţiile au fost bune, dar felul în care s-a pus în practică e dificil de înţeles, pe de o parte, şi, pe de altă parte, dificil de aplicat şi costisitor. Nu trebuie să uităm aspectul financiar al acestor aşa-zise reforme despre care se vorbeşte în spaţiul public de ceva vreme”, a afirmat Schwartz.

În viziunea consultantului, ideea de digitalizare trebuie făcută cu scopul de a simplifica procedurile şi de a ajuta contribuabilul să se conformeze voluntar cu mai mare uşurinţă, pentru ca autoritatea fiscală să poată colecta mai multe impozite şi taxe.

„De la teorie, însă, până la practică, distanţa a fost foarte mare. Prin avalanşa de acte normative şi de schimbări, precum şi prin modalitatea în care acestea au fost concepute şi apoi introduse în legislaţie, după părerea mea, nu am reuşit să facem altceva decât să birocratizăm şi spaţiul virtual. Am reuşit să creăm o aşa-numită birocraţie digitală.

În loc să stăm la coadă pentru a depune un formular la un ghişeu ANAF, stăm la coadă online ca să furnizăm informaţiile pe care ANAF ni le cere atunci când sistemele se blochează, nu funcţionează, sunt necorelate etc. În plus, se suprapun obligaţii şi informaţii care sunt furnizate de contribuabil de mai multe ori fără sens. Este o pierdere de vreme. Sunt informaţii furnizate în SAF-T, apar după aceea informaţiile furnizate prin emiterea digitală a facturilor, după care am ajuns şi la celebrul TVA, unde trebuie să completăm un decont pe care să-l comparăm”, a explicat Dan Schwartz.

Potrivit sursei citate, „este foarte posibil ca acolo unde explicaţiile pe care va trebui să le furnizăm prin aşa-numitele note explicative să nu fie înţelese sau vor fi considerate insuficiente de către ANAF”.

„ANAF fie va proceda, dacă lucrurile sunt ceva mai complicate, la un control fiscal imediat, fie la un lucru de care mie mi-e teamă, adică emiterea de decizii de impunere fără control fiscal, urmând ca noi să atacăm pe cale administrativă şi pe cale judiciară actele normative fiscale emise de ANAF.

Asta înseamnă o nouă povară pusă pe umerii mediului de afaceri, o nouă povară pusă pe umerii contribuabilului, care şi aşa este sufocat de birocraţia care devine în forma ei clasică sau în forma ei modernă, digitală, pe zi ce trece, tot mai sufocantă. (…) vom începe să înţelegem că, de fapt, ceea ce s-a reuşit a fost doar un blocaj care încă nu se vede, pentru că sunt amânate nişte termene.

După ce vom reintra în termenele respective, vom ajunge să simţim pe pielea noastră care sunt consecinţele unei abordări pompieristice, deşi pompierii n-au niciun fel de vină în toată chestia asta a procedurilor fiscale, cu scopul nobil de a îmbunătăţi colectarea veniturilor la bugetul statului şi conformarea voluntară a contribuabililor. De fapt, rezultatul care se va vedea nu va fi unul pozitiv”, a atras atenţia reprezentantul RSM România.

Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării – CLCC a organizat, joi, cea de-a 6-a dezbatere profesională cu titlul „Invazie de E-uri în fiscalitate. Cum se adaptează antreprenorii, companiile şi profesioniştii la digitalizarea raportărilor fiscale”.