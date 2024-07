Consiliul Național al Rectorilor declară, printr-o rezoluție, „toleranță zero” față de hărțuire și abuz în mediul universitar și cere tuturor universităților „să identifice și să sancționeze fără întârziere” astfel de comportamente

„Consiliul Național al Rectorilor condamnă cu fermitate orice formă de abatere de la normele de etică și deontologie profesională care ştirbește demnitatea beneficiarilor direcţi ai dreptului la educaţie”, se arată într-o rezoluție adoptată, miercuri, de CNR, transmite Edupedu.ro.

Edupedu.ro a scris, anterior, că acest for a discuta, miercuri, un proiect de rezoluție pe tema actelor de hărțuire sexuală, discuțiile inițiale, la nivelul conducerii, urmând să fie supuse adoptării la nivel de organizație. Discuțiile au pornit după investigația Snoop.ro cu privire la Alfred Bulai, profesor în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative S(NSPA acuzat de hărțuirea sexuală a mai multor studente.

CNR, for ce reunește conducătorii universităților din România, promite în rezoluția sa „o politică de toleranță zero față de hărțuire și abuz în mediul universitar. Asemenea comportamente nu pot și nu trebuie tolerate sub nici o formă”.

În același document, adoptat în urma unor discuții de urgență, după cum a scris Edupedu.ro, se arată că „este imperativ ca universitățile să ia măsuri ferme și transparente pentru a asigura un mediu academic sigur, bazat pe respect reciproc (…)”.

