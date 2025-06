Aproape 2000 de copii au fost victime ale abuzului sexual în România, în 2024 / Organizaţia Salvaţi Copiii cere un sistem integrat pentru cercetarea acestor cazuri

1.865 de cazuri de abuz sexual asupra copilului au fost înregistrate anul trecut, în România, atrage atenția Organizația Salvați Copiii.

Dintre cele 20.216 cazuri de abuz, neglijare şi exploatare a copilului înregistrate de ANPDCA în anul 2024, 1.865 au reprezentat cazuri de abuz sexual, în alte 66 fiind vorba despre exploatarea sexuală a copilului. 2.413 copii au fost victime ale abuzului fizic, iar în 2.817 cazuri a fost vorba despre abuz emoţional. În 2.559 de dosare a fost cerută urmărirea penală a abuzatorului, potrivit aceleiaşi surse. Cele mai multe victime ale abuzului sexual au fost fete – 1.653 de cazuri, transmite Agerpres.

În contextul creşterii alarmante a cazurilor de abuz asupra copiilor în România şi a nevoii urgente de servicii adaptate minorilor victime, Salvaţi Copiii România lansează un apel public pentru multiplicarea modelului Barnahus în întreaga ţară, cu sprijinul direct al statului român, pentru a evita retraumatizarea copilului victimă în timpul anchetelor şi procedurilor judiciare.

„Centrul Barnahus urmăreşte să ofere un răspuns coordonat şi eficient pentru copiii victime ale abuzului sexual şi ale violenţei domestice extreme, prevenind retraumatizarea acestora în timpul anchetelor şi procedurilor judiciare. Modelul Barnahus, inspirat din Islanda, integrează în acelaşi spaţiu, servicii de evaluare psihologică şi medicală, audiere şi protecţie, asigurând o abordare multidisciplinară şi interinstituţională. Astfel, multiplicarea serviciilor Barnahus reprezintă o investiţie strategică în protecţia copiilor din România şi un pas esenţial pentru construirea unui sistem de justiţie echitabil şi empatic. Salvaţi Copiii România solicită Guvernului României, Parlamentului şi instituţiilor partenere să prioritizeze adoptarea acestei politici publice în cel mai scurt timp şi să sprijine crearea celor 9 centre de tip Barnahus asumate în Strategia Naţională pentru Drepturile Copilului până la sfârşitul anului 2027”.

În 2024 au fost înregistrate 1.175 de cazuri de abuz, neglijare şi exploatare asupra unor copii cu vârsta mai mică de un an, 1.551 dintre victime aveau vârsta sub trei ani şi alte 3.201 sub şase ani.

Centrul Barnahus din Bucureşti, primul de acest tip din România, a devenit operaţional în luna iulie 2022. Acesta a fost dezvoltat de Organizaţia Salvaţi Copiii România, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 6.

De la deschidere până în prezent 117 copii victime au beneficiat de servicii multidisciplinare în centru.

Necesitatea multiplicării serviciilor Barnahus în România cu sprijinul statului este susţinută de mai mulţi factori critici, care reflectă atât nevoile actuale ale copiilor victime ale abuzului, cât şi angajamentele internaţionale ale României în domeniul drepturilor copilului.

În România, copiii victime ale abuzului sexual şi ale altor forme grave de violenţă se confruntă adesea cu proceduri legale şi instituţionale traumatizante, desfăşurate în medii neadaptate nevoilor lor. Modelul Barnahus, implementat cu succes în peste 20 de ţări europene, oferă un răspuns integrat, multidisciplinar şi centrat pe copil. Centrul Barnahus din Bucureşti a demonstrat eficienţa acestui model şi în România.

„Multiplicarea serviciilor Barnahus în România este o urgenţă socială şi morală. Sprijinul statului este esenţial pentru scalarea naţională a modelului, garantarea accesului echitabil la justiţie şi sprijin pentru toţi copiii victime şi construirea unui sistem de protecţie a copilului eficient, uman şi aliniat cu standardele europene”, a explicat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv Salvaţi Copiii România.

Propunerea vizează adoptarea unui program naţional, susţinut de stat, pentru extinderea şi instituţionalizarea modelului Barnahus în toate regiunile României, ca parte integrantă a sistemului de protecţie a copilului şi a sistemului de justiţie penală.