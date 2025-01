Confruntată cu o avalanșă de critici, Selena Gomez șterge un videoclip în care deplânge, în lacrimi, situația dificilă a migranților mexicani, amenințați de expulzări

Imaginile au făcut înconjurul internetului: luni, 27 ianuarie, actrița americană Selena Gomez a postat pe Instagram o înregistrare video cu ea în lacrimi, pledând cauza migranților mexicani. Vedeta filmului Emilia Pérez, ea însăși de origine mexicană, a șters ulterior postarea după o avalanșă de critici din partea comentatorilor conservatori, potrivit BFM TV.

„Se pare că nu este acceptabil să arăți empatie pentru oameni”, a scris ea într-o poveste Instagram, înainte de a șterge ea însăși mesajul.

În videoclipul original, Selena Gomez vorbea despre situația mexicanilor care trăiesc ilegal în Statele Unite, amenințați de revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. „Am vrut doar să spun că îmi pare rău”, a declarat ea cu lacrimi în ochi. „Toți oamenii mei sunt atacați, copiii… Nu înțeleg”.

„Îmi pare atât de rău”, a continuat ea. „Aș vrea să pot face ceva, dar nu pot. Nu știu ce să fac. Pur și simplu nu știu ce să fac. Voi încerca totul, promit”.

