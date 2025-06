Condamnare cu suspendare pentru 5 buzoieni care ar fi stropit intenţionat legume cu substanţe chimice nocive / Decizia nu este definitivă

Magistraţii Judecătoriei Pogoanele au dispus pedepse de închisoare cu suspendare pentru cele cinci persoane trimise în judecată de procurori după ce ar fi stropit cu bună ştiinţă legume cu substanţe chimice nocive, transmite Agerpres.

Condamnările fără acord de recunoaştere au vizat cinci inculpaţi învinuiţi de procurori pentru infracţiunile de contrabandă calificată, trafic de produse sau substanţe toxice, producerea, livrarea sau utilizarea îngrăşămintelor chimice, precum şi a oricăror produse de protecţie a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării sau neluarea măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase care au devenit deşeuri.

„Condamnă pe inculpatul (…) fără antecedente penale, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată (…) Condamnă pe inculpatul (…), la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii trafic de produse sau substanţe toxice în formă continuată. (15 acte materiale) Condamnă pe inculpatul (…), fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii neluarea măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase care au devenit deşeuri. Constată că infracţiunile au fost săvârşite în concurs (…) contopeşte pedepsele principale aplicate în prezenta cauză, urmând a aplica pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care se adăugă un spor de 1 an închisoare (o treime din suma celorlalte două pedepse, respectiv 3 ani închisoare), inculpatul urmând să execute o pedeapsă de 3 ani închisoare (…) Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani”, se arată în soluţia instanţei de judecată în cazul unui dintre cei trimişi în judecată.

În cazul celui de-al doilea inculpat, instanţa a stabilit o pedeapsă doi ani şi patru luni de închisoare cu suspendare, a treia persoană judecată în acelaşi dosar a primit un an şi zece luni de închisoare cu suspendare, pentru a-l patrulea inculpat soluţia prevede tot un an şi zece luni de închisoare cu suspendare, iar a cincea persoană din dosar a primit un an şi patru luni de închisoare cu suspendare.

Magistraţii au mai dispus în contul inculpaţilor cheltuieli de judecată şi confiscarea unor cantităţi de substanţe chimice. Decizia Judecătoriei Pogoanele nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

În data de 2 februarie 2024, Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău a anunţat trimiterea în judecată a cinci persoane pentru comiterea infracţiunilor de trafic de produse sau substanţe toxice, producerea, livrarea sau utilizarea îngrăşămintelor chimice neautorizate pentru culturi destinate comercializării şi contrabandă calificată, după ce ar fi comercializat şi folosit substanţe chimice periculoase cu bună ştiinţă la înfiinţarea unor culturi de legume, deşi o bună parte dintre produsele respective erau neomologate.

În urma cercetărilor, procurorii au dezvăluit că persoanele care ar fi folosit substanţele chimice pentru culturile de legume aveau cunoştinţă de gradul ridicat de pericol la care îi supuneau pe eventualii clienţi, pentru propriul consum înfiinţând culturi separate.

„Dintre substanţele toxice pe care persoanele menţionate le ofereau spre comercializare (…) o substanţă de protecţia plantelor denumita ‘Canprin, aflată în recipient din plastic cu inscripţii în limba turcă, produs neomologat în România, o substanţă de protecţie a plantelor cu efect de coacere timpurie a tomatelor şi a castraveţilor vândută drept ‘Ethrel’, cu etichete cu inscripţii în limba turcă, ‘Maysal 48 SL’, produs neomologat în România. Inculpaţii erau conştienţi de pericolele la care s-ar fi expus dacă ar fi consumat legumele pe care le deţineau în solarii, deşi urmau să comercializeze aceste legume către populaţie, menţionând că ‘ei nu vor mânca roşii până la vară’. Aceştia erau dezinteresaţi de urmările pe care le-ar fi putut produce acele legume consumatorilor, înfiinţând şi culturi separate, doar pentru consumul propriu, pe care nu le stropeau cu substanţe”, au arătat procurorii.

Anchetatorii au solicitat în cadrul anchetei un punct de vedere din partea Ministerului Sănătăţii cu privire la substanţele chimice pe care cei învinuiţi le-ar fi comercializat ori le-ar fi folosit în culturile de castraveţi şi roşii, rezultatul arătând că majoritatea erau neomologate şi nocive.