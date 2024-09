Concurs de alergare montană pe potecile de pe Valea Cernei: sute de alergători sunt aşteptaţi la o nouă ediţie Hercules Maraton / ”Nu contează că ești începător sau avansat, important e să vii și să te bucuri de sport”

Hercules Maraton, cea mai îndrăgită competiţie de alergare montană din Banat, a ajuns la cea de-a 13-a ediţie! Sute de pasionaţi ai curselor pe poteci de munte sunt aşteptaţi la evenimentul organizat de Clubul Sportiv Alternative Timişoara în cadrul natural de excepţie de pe Valea Cernei, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Programat în zilele de 11 şi 12 octombrie, Hercules Maraton va avea, pentru prima oară, patru probe. Detaliază Anca Sain, reprezentanta clubului organizator.

“Am ajuns la a 13-a ediție, pe care vrem să o facem să fie una cu noroc. Am venit și cu noi surprize – iar una dintre ele este crosul de 4 km.

Va fi primul an în care Hercules Maraton are și cros, astfel încât să avem cât mai mulți oameni care să se bucure de alergarea montană. Nu contează că ești începător sau avansat, că vrei să vii cu familia, important e să vii și să te bucuri de sport şi de peisajele excepţionale.

Pe lângă cros, avem și cursa copiilor, organizată pentru al treilea an consecutiv.

Deci, putem spune că Hercules Maraton are de această dată patru curse.

Pentru cei care nu se sperie de distanțele lungi avem tradiționalele probe de maraton, de 44 km, și semi-maraton, de 21 km. Sunt cursele noastre tradiționale, pe care le păstrăm an de an. Nu sunt modificări, vor fi aceleași trasee şi aceleași puncte de alimentare. Vom acorda şi premii atractive, anul acesta avem și sponsori noi care ne vor fi alături. Ne bucurăm şi vrem să facem din nou o ediție de neuitat”, spun organizatorii.

La startul competiţiei sunt aşteptaţi circa 400 -500 participanţi din întreaga ţară, şi chiar din străinătate.