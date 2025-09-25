Concerte, ateliere pentru copii şi o paradă de costume se regăsesc în programul festivalului „West Side Hallo Fest”, din Sectorul 6

Concerte, ateliere gratuite pentru copii, de la sculptat dovleci la creaţie de muzică şi o paradă de costume se regăsesc în programul festivalului „West Side Hallo Fest”, care se va derula, în perioada 24-26 octombrie, la baza digului Lacul Morii, potrivit primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, transmite Agerpres.

El a scris, joi, pe Facebook, că părinţii şi bunicii vor ciopli 20.000 de dovleci şi îi vor face felinare şi că evenimentul mai presupune o „invazie” de zombi, un autobuz bântuit, „un cimitir haios”, proiecţii pe apă şi un turn de escaladă.

Ciprian Ciucu a punctat că evenimentul nu doar că se autosusţine financiar, dar va aduce şi „un oarecare profit”, astfel: cheltuielile de organizare sunt de aproximativ 400.000 de euro şi veniturile, de 200.000 de euro, din sponsorizări şi publicitate, circa 75.000 de euro de la vendori şi peste 300.000 de euro din bilete.

El a menţionat că, după succesul ediţiilor anterioare ale festivalului, pentru a controla fluxul de participanţi, pe 25 şi 26 octombrie, intrarea va fi cu bilete.

Ciprian Ciucu i-a îndemnat pe oameni să-şi ia din timp bilete, pentru că anul acesta nu vor mai fi suplimentate, „să nu rămână pe afară”, cum s-a întâmplat cu mulţi în 2024.

Printre artiştii din programul festivalului se regăsesc: Vunk, Andia, Trooper, Omul cu şobolani, The Urs, Iuliana Beregoi şi Dora Gaitanovici.