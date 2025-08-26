Compania americană de inteligență artificială Perplexity propune împărțirea veniturilor cu instituțiile media de la care folosește conținut

Start-upul californian Perplexity propune un nou tip de parteneriat în vederea împărţirii veniturilor cu instituţiile media ale căror articole de actualitate sunt utilizate de modelul său de inteligenţă artificială (AI) generativă, cu o sumă iniţială de 42,5 milioane de dolari, transmite Agerpres. „Compensăm editorii cu o soluţie adaptată erei inteligenţei artificiale”, a declarat luni echipa Perplexity într-o postare pe blog.

Mai multe grupuri media au ajuns deja la acorduri similare cu actori majori din domeniul AI, precum News Corp (Wall Street Journal şi Daily Telegraph, printre altele), Le Monde, The Washington Post şi Axel Springer (Politico, Bild şi Die Welt) cu OpenAI, Associated Press cu Google, New York Times cu Amazon şi AFP cu Mistral, în urma plângerilor privind „furtul” de conţinut.

Noutatea parteneriatului propus de Perplexity se bazează pe principiul grupării veniturilor provenite dintr-un viitor abonament, numit „Comet Plus”, care va oferi acces, în schimbul a 5 dolari pe lună, la conţinutul editorilor asociaţi, cu care vor fi apoi împărţite apoi veniturile.

„Perplexity păstrează 20% din fondul de venituri pentru acoperirea costurilor de calcul informatic şi distribuie 80% editorilor participanţi”, a precizat compania la solicitarea AFP.

Abonamentul „Comet Plus” va fi disponibil „la lansarea completă a browserului web Comet şi a asistentului personal AI” dezvoltat de Perplexity, la o dată care nu a fost încă specificată.

„Programul se lansează cu un fond existent de 42,5 milioane de dolari şi va creşte lunar”, a adăugat Perplexity.

Veniturile editorilor vor fi calculate proporţional cu utilizarea conţinutului lor în trei moduri diferite: când utilizatorii vizitează site-urile lor printr-un link furnizat de asistentul AI, când roboţii de colectare a datelor ai Perplexity accesează articole pentru a răspunde la întrebările utilizatorilor sau când agentul AI efectuează sarcini complexe folosind conţinutul media.

Acest parteneriat este lansat într-un context în care mulţi creatori şi editori critică actorii majori din domeniul AI generative pentru că se folosesc de conţinutul lor pentru a crea servicii comerciale, fără permisiune sau remuneraţie.

Diverse plângeri au fost depuse, cum ar fi cea a Reddit împotriva Anthropic sau cea a New York Times împotriva OpenAI. The Wall Street Journal şi New York Post au intentat, de asemenea, procese împotriva Perplexity, în 2024.

Startup-ul cu sediul în San Francisco, Statele Unite, este specializat în căutarea online cu ajutorul AI generative.