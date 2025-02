Comitetul interministerial pentru controlul imigrației convocat miercuri de prim ministrul Franței François Bayrou, după un atentat terorist de care este suspectat un imigrant ilegal algerian

Premierul Bayrou reunește o parte a guvernului său, divizat pe tema imigrației, pentru a discuta despre modalitățile de „recâștigare a controlului fluxurilor migratorii” și pentru a-și defini „orientările”. Aproape 10 miniștri se vor reuni în jurul premierului Bayrou în cadrul unui Comitet interministerial pentru controlul imigrației (CICI), denumit uneori „consiliu” de către unii membri ai guvernului, relatează franceinfo.

La reuniune vor participa miniștrii de interne, Bruno Retailleau, de externe, Jean-Noël Barrot, de justiție, Gérald Darmanin, și de muncă și sănătate, Catherine Vautrin, precum și miniștrii adjuncți ai muncii, Astrid Panosyan-Bouvet, și sănătății, Yannick Neuder.

Convocată pentru prima dată în 2005, comisia a fost reactivată de Bruno Retailleau „în contextul unei imigrații semnificative” și „pentru a răspunde așteptărilor francezilor privind o mai bună gestionare a fluxurilor migratorii”, printr-un decret publicat în Jurnalul oficial la 22 ianuarie. Anunțată pentru sfârșitul lunii ianuarie și apoi amânată, prima sa întâlnire a fost în cele din urmă programată în urma atacului de sâmbătă de la Mulhouse soldat cu un mort și șapte răniți. Principalul suspect este un algerian de 37 de ani care trăiește ilegal în Franța.

O întâlnire pe fondul tensiunilor cu Algerul

Acest bărbat „a fost prezentat de 10 ori autorităților algeriene pentru ca țara sa de origine să accepte să îl trimitem înapoi acasă. Răspunsul de 10 ori a fost nu”, a denunțat luni premierul Bayrou, calificând drept «inacceptabile» aceste refuzuri repetate de a-l lăsa pe acest cetățean, care are obligația de a părăsi teritoriul francez (OQTF), să intre în Algeria. Acest ultim caz a amplificat tensiunile dintre Paris și Alger, care împiedică în mod regulat expulzarea algerienilor de către Franța.

Membrii guvernului sunt deosebit de divizați pe această temă, între cei care sunt în favoarea unei demonstrații de forță, precum Bruno Retailleau, și cei care pledează pentru canale diplomatice, precum Jean-Noël Barrot. Recent, ministrul de interne s-a pronunțat în favoarea „privării unui anumit număr de membri ai nomenklaturii [elitei, pentru a folosi o expresie sovietică], diplomați”, de „facilitățile” de care beneficiază în prezent. El a mers chiar mai departe, sugerând, la fel ca Edouard Philippe și Gabriel Attal, ca acordurile cu Algeria din 1968 să fie „repuse în discuție într-un mod mai general”.

La rândul său, șeful diplomației a insistat că oprirea „vizelor pentru o anumită țară” „nu funcționează”. „Când am redus numărul de vize” acordate algerienilor între 2020 și 2021, «eram la 800» de expulzări către Algeria pe an, a declarat Jean-Noël Barrot duminică pe Europe 1. „În 2022, am avut o abordare diferită, am semnat un acord foarte exigent cu Algeria, dar un acord de cooperare și acolo am triplat numărul de expulzări”.

Dar chiar dacă dezbaterile mediatice se cristalizează în jurul unei țări, „nu vor exista subiecte specifice Algeriei” la reuniunea de miercuri, a declarat Patrick Stefanini, reprezentantul special al ministrului de interne, pentru Public Sénat. ICCI „va fi consacrată controalelor la frontiere, politicii în materie de vize, măsurilor de îndepărtare și luptei împotriva trecerilor maritime”.

Miniștrii vor discuta, de asemenea, despre transpunerea Pactului european privind azilul și migrația, adoptat în luna mai și care urmează să intre în vigoare la jumătatea anului 2026, care prevede o „filtrare” mai dură la frontiere și un mecanism de solidaritate între statele membre ale UE, a declarat Matignon pentru AFP.