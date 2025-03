Comisia juridică din Senat solicită termen extins de dezbatere pentru legea privind pedepsirea şoferilor drogaţi

Comisia juridică din Senat a decis, marţi, să solicite Biroului permanent şi plenului prelungirea termenului de dezbatere în prima cameră sesizată, de la 45 la 60 de zile, pentru propunerea legislativă privind pedepsirea celor care conduc vehicule după ce au consumat droguri, transmite Agerpres.

După o primă amânare în comisie în urmă cu două săptămâni şi dezbaterea intitulată „Droguri. Toleranţă zero”, organizată în luna februarie cu parlamentari, reprezentanţi ai instituţiilor interesate, medici cu diverse specializări, psihologi, reprezentanţi ai DIICOT, ai Uniunii Naţionale a Barourilor din România, alţi specialişti şi experţi, Comisia juridică a Senatului vrea timp suplimentar pentru formularea de amendamente şi acordarea unui raport.

„Trebuie să avem mai mult timp pentru a vedea care este varianta cea mai bună pentru o reglementare limpede şi fără echivoc”, a explicat preşedintele Comisiei juridice din Senat, Ion Rujan.

Unul dintre aspectele disputate se referă la introducerea unor limite de relevanţă toxicologică, care să stabilească de la ce cantitate un şofer poate fi considerat „sub influenţa” substanţelor psihoactive şi peste care se vor aplica pedepse.

Preşedintele Comisiei de cultură din Senat, Cristian Niculescu-Ţâgârlaş, membru al Comisiei juridice şi unul dintre iniţiatorii proiectului, a explicat că „orice medicament care conţine substanţe psihoactive are prevăzută în prospect interdicţia de a conduce”.

„Toleranţă zero la consum de droguri când conduci. Îţi asumi acest lucru. Nu există niciun fel de dispută juridică serioasă pe această problematică. Este o infracţiune de pericol în abstract, aşa facem noi diferenţa între pericol în abstract şi pericol în concret, adică am în sânge urme de substanţe care pot să-mi influenţeze condusul, automat sunt sub auspiciile răspunderii penale. (…) Acest lucru derivă practic dintr-o interpretare a dispoziţiilor legale actuale date de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi noi am venit cu un remediu juridic pentru a nu mai exista nicio disfuncţie de interpretare. Este foarte clar şi punct: zero toleranţă la consumul de droguri la volan. Nu discutăm de Piramidon, nu discutăm de Coldrex, nu discutăm de niciun fel de alt medicament, discutăm de droguri. (…) Acele persoane care iau medicamente care pot să influenţeze nu au voie să conducă” (…). Dacă nu luăm măsuri foarte drastice în acest domeniu, automat vom ajunge la multe accidente, multe persoane care vor fi ucise pe drumuri”, a spus Ţâgârlaş.

El a menţionat că primeşte sute de mesaje pe reţelele de socializare pe această temă.

„Am sute de mesaje. Sunt absolut abuzat (…) de persoane care mă tot iau la discuţie cu piramidoane, cu paracetamol. Este o teză falsă, indusă în mod voit pentru a distruge această discuţie, care se vrea a fi serioasă pentru protejarea persoanelor care pot să fie la un moment dat lovite, accidentate, ucise, vătămate de către persoane iresponsabile. (…) Sunt unul dintre iniţiatorii acestui proiect, sunt opinii care pot să fie diferite, ele vor fi dezbătute. Propun ca toate amendamentele să fie retrimise Consiliului Legislativ pentru reavizare, recorelare. Toate instituţiile se vor pronunţa şi în următoarea dezbatere, sunteţi invitaţi pentru a vedea exact. (…) Proiectul a adus o perturbare în mediul social şi juridic şi trebuie să fie dezbătut”, a adăugat Ţâgârlaş.

Pe 30 ianuarie, la Senat, ca primă Cameră sesizată, a fost depusă o iniţiativă legislativă care prevede că un şofer a comis o infracţiune atunci când în sângele său a fost depistată o substanţă psihoactivă. Propunerea legislativă de modificare a Codului penal a fost iniţiată de mai mulţi parlamentari, printre care se numără Alina Gorghiu, Robert Cazanciuc, Cristian Niculescu-Ţâgârlaş şi Daniel Fenechiu.

Iniţiatorii proiectului au precizat că proiectul de lege este menit „să protejeze viaţa”.

„Conducerea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care are în sânge droguri sau alte substanţe cu efecte psihoactive se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”, prevede propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

În expunerea de motive a propunerii legislative se arată că „legiuitorul a considerat, dintotdeauna, gravă conduita persoanei care conduce autovehiculul ulterior consumului de substanţelor psihoactive, indiferent de cantitatea consumată sau de concentraţia depistată în organism, având în vedere efectele pe care astfel de substanţe le produc asupra organismului. De aceea, pe fondul creşterii consumului de droguri, e necesară mărirea limitelor de pedeapsă de la 2 la 7 ani pentru a descuraja conducerea sub efectul unor droguri sau substanţe cu efecte psihoactive”.

În prezent, Codul penal pedepseşte conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului/substanţelor psihoactive cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă.