Ronnie O’Sullivan, pus la zid de experții BBC: „Jenat și fără reacție”

Ronnie O’Sullivan a pierdut cu 8-0 a doua sesiune contând pentru semifinalele Campionatul Mondial de snooker, iar acum este condus cu un categoric 12-4 de chinezul Zhao Xintong. Cel supranumit„ The Rocket” a fost pus la zid de experții BBC: „jenat și fără reacție”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

De la 4-4, scorul semifinalei dintre O’Sullivan și Xintong a devenit 12-4 în favoarea asiaticului. A fost o sesiune de coșmar pentru Ronnie, acesta pierzând toate cele opt frame-uri.

Ken Doherty, campion mondial în 1997 și analist BBC, a vorbit despre evoluția lui Ronnie, acesta punctând: „Este probabil jenat. Nu luptă, nu încearcă să revină.

Ar fi putut încerca snookere, dar nu se deranjează, și asta e îngrijorător.

Prin loviturile pe care le execută, Zhao face jocul să pară atât de ușor. Dar a primit ajutor din partea lui Ronnie, cel care își provoacă singur probleme, oferind șanse ușoare unui jucător în mare formă.”

În direct, în timpul transmisiei celor de la BBC, tonul lui Ken a devenit tot mai critic pe măsură ce frame-urile se scurgeau fără replică din partea lui Ronnie.

La rândul său, comentatorul John Virgo, vizibil impresionat de calmul și precizia jucătorului asiatic, a spus despre acesta: „Zhao a fost absolut fabulos.”

Ronnie (49 de ani) nu a fost deloc în apele sale, erorile înmulțindu-se în jocul multiplului campion mondial. De cealaltă parte, Zhao a jucat fantastic, el „măturând” efectiv masa în mai multe rânduri.

În doar 44 de minute și 44 de secunde, Xintong a modificat tabela de la 4-4 la 8-4 în favoarea sa.

Xintong (28 de ani) a uimit asistența de la Crucible prin precizia incredibilă, O’Sullivan fiind transformat în multe momente doar într-un simplu spectator.

De la 4-4 cât arăta tabela înaintea sesiunii de vineri, s-a ajuns la 12-4, avantaj care-i oferă chinezului prima șansă la calificarea în premieră în finala Campionatului Mondial de snooker de la Sheffield.

Zhao Xintong a reușit vineri break-uri de 79, 120, 83, 74, 67, 115, 69 și 87 de puncte, iar drumul spre marea finală de la Crucible îi este larg deschis.

Reamintim că în semifinale se joacă după sistemul cel mai bun din 33 de frame-uri (adică primul la 17).

La cum se prezintă lucrurile în acest moment, există posibilitatea ca meciul dintre Zhao și O’Sullivan să nu mai aibă nevoie de sesiunea decisivă de sâmbătă.

An incredible session from Zhao Xintong 👏 #MagicMoments | @midnite | #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/QAf1rHg3am

Eights frames out of eight

Zhao Xintong wins EIGHT frames in a row against Ronnie O’Sullivan in a whitewash session! 😱

He is just five frames away from the final at The Crucible.#WorldChampionship pic.twitter.com/W9TT63EJSD

— TNT Sports (@tntsports) May 2, 2025