Comisia Europeană confirmă decizia de interzicere a patru instituții media rusești

Vera Jourova, vicepreședintele Comisiei Europene pentru Valori și Transparență, a confirmat pe rețeaua socială X că blocul comunitar a decis să interzică Izvestia, Rosiskaia Gazeta, RIA Novosti, precum și site-ul deja închis de la Praga Voice of Europe, în condițiile în care autoritățile din mai multe țări suspectează un instrument de interferență rusă în procesele politice europene, scrie BBC.

‼️Another sanctions package against #Russia approved at Coreper today!

4 #Kremlin-linked propaganda networks added to the sanctions list: Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija and Rossiyskaya Gazeta.

Ban on Russian funding of EU media, NGOs and political parties.

— Věra Jourová (@VeraJourova) May 15, 2024