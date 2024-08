Un comisar european se declară îngrijorat de noile reguli din Ungaria la acordarea vizei pentru muncitorii din Rusia și Belarus: Oferirea unui acces facil la UE potențialilor spioni și sabotori ruși ar submina securitatea noastră a tuturor

Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, și-a exprimat joi îngrijorarea cu privire la o nouă regulă maghiară privind vizele pentru lucrătorii străini din Rusia și Belarus.

Trebuie să se asigure că „resortisanții ruși care ar putea reprezenta risc de spionaj sau alte amenințări la adresa securității se confruntă cu cel mai înalt nivel de control”, a scris Johansson într-o scrisoare adresată ministrului ungar de interne Sándor Pintér, pe care a distribuit-o pe platforma de socializare X.

”Rusia este o amenințare la adresa securității. Avem nevoie de mai multă, nu de mai puțină vigilență. Oferirea unui acces facil la UE potențialilor spioni și sabotori ruși ar submina securitatea noastră a tuturor. Astăzi, într-o scrisoare, cer guvernului maghiar să dea explicații. Dacă sistemul lor de acces facil reprezintă un risc, vom acționa”, a scris Johansson pe platforma X.

Russia is a security threat. We need more, not less vigilance. Giving potential Russian spies and saboteurs easy EU access would undermine the security of us all.

Today in a letter I ask the Hungarian government to explain. If their easy access scheme is a risk, we will act. pic.twitter.com/Vy74JqNfAI

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) August 1, 2024