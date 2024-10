Colecția Balenciaga de primăvară vară, prezentată la Paris / Cu ce a defilat casa de modă aflată în centrul unui permanent scandal

Demna Gvasalia a preluat conducerea direcției creative a Balenciaga în 2015. În cei 10 ani de Demna, Balenciaga s-a redefinit ca unul dintre cele mai controversate branduri de lux din lume. De la tricourile rupte la prosoapele vândute sub formă de fustă, pentru sute de euro, casa de lux a fost centrul unui permanent scandal.

Pentru colecția de Primăvară Vară 2025, Balenciaga a prezentat în cadrul Săptămânei Modei de la Paris noua colecție.

Prezentarea de modă a fost alcătuită din 58 de ținute, de la lenjerie intimă la rochii de seară, blugi sau geci. Deși până acum Demna a abordat un stil mai maximalist și grungy, se pare că s-a reorientat către ceva mai sexy pentru colecția 2025. Prezentarea de modă a demarat cu un model în lenjerie intimă alb cremos și treptat și-au făcut locul și ținutele mai ample. Un fel de Agent Provocateur mai rigid.

Șapte modele au defilat în lenjerie intimă căreia încet i-au fost adăugate elemente mai mari și mai ample de obiecte vestimentare precum pulovere sau blănuri.

Rochiile de satin și mătase au fost și ele prezente pe podiumul brandului. Cam același lucru în mai multe variante de culori.

Nelipsitul blug a fost și el prezent pe podium în două ținute de damă. Amândouă în geci de blug care să le accentueze talia, o fustă și o pereche de blugi.

La ținutele de damă au fost două lucruri în comun: repetiția și panglicile atârnate.

Ținutele pentru bărbați au fost ceva tipic Balenciaga by Demna. Oversized, fără un început și fără un final. Tricourile polo cu o pereche de blugi au fost parte din colecția de ținute bărbătești. Ceea ce ar fi trebuit să fie o noutate duce cu gândul însă la un tată tipic din anii 2000, la grătar.

Un morman de haine prinse în talie sau pe manechinul care defila, pe principiul more is more.

În mare, colecția s-a rezumat la repetiția ținutelor, cu ușoare schimbări. Ba chiar la unele dintre ținute nu s-a schimbat nimic în afară de culoarea topului.

Ultimele trei ținute au fost specifice brandului spaniol, rochii mari, cu umeri imenși în care nu pot fi identificate siluetele modelelor.

Balenciaga nu a oferit publicului nimic deosebit anul acesta, în afară de ceva lenjerie intimă pentru femei expusă pe podium. În rest, aceleași ținute repetitive, aceleași culori și aceleași modele.