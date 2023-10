Colectă de semnături door-to-door pentru susţinerea steagului municipiului Sfântu Gheorghe / Primar: ”Rugămintea mea este să-i primiţi, să deschideţi uşa şi să semnaţi pentru oraşul nostru, pentru steagul nostru”

Primăria Sfântu Gheorghe a demarat, la începutul acestei săptămâni, o campanie de strângere de semnături door-to-door pentru susţinerea steagului municipiului, anulat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe considerentul că nu este reprezentativ pentru toţi locuitorii oraşului, ci doar pentru comunitatea maghiară, anunță Agerpres.

Primarul Antal Arpad a declarat că voluntarii vor merge din casă în casă pentru a colecta semnături şi a făcut un apel către cetăţeni să susţină autorităţile locale, care intenţionează să reia demersurile pentru aprobarea drapelului localităţii.

„Am ajuns la faza a doua a acţiunii de strângere de semnături pentru a demonstra că steagul oraşului este reprezentantiv pentru noi toţi cei care trăim în acest oraş. (…) Voluntarii noştri vor merge din casă în casă pentru a strânge semnături. Rugămintea mea este să-i primiţi, să deschideţi uşa şi să semnaţi pentru oraşul nostru, pentru steagul nostru, pentru comunitatea noastră. Vă mulţumesc!”, este mesajul video postat de primarul Antal Arpad pe pagina sa de Facebook.

În prima parte a campaniei au fost strânse semnături pe stradă, prin intermediul a cinci standuri amplasate în diferite puncte ale municipiului, iar cea de-a doua etapă se va încheia în jurul datei de 10 noiembrie.

Primarul Antal Arpad a menţionat că până acum a fost strâns un număr semnificativ de semnături, dar că va dezvălui cifrele doar după finalizarea campaniei.

În luna februarie, instanţa supremă a anulat hotărârea de Guvern prin care a fost aprobat steagul oficial al municipiului Sfântu Gheorghe, în urma unei acţiuni în instanţă formulate de Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş.

„În anul 2015, Forumul Civic al Românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş se pronunţa ferm împotriva acestui steag şi contesta proiectul de hotărâre privind steagul municipiului Sfântu Gheorghe pe considerentul că este reprezentativ doar pentru comunitatea maghiară, nu şi pentru românii care constituie aproape 25% din totalul populaţiei oraşului. Am precizat încă de atunci că steagul are caracter pur etnic maghiar şi am solicitat includerea unor simboluri heraldice reprezentative pentru comunitatea românească. (…) Acum, instanţa de judecată a dat dreptate Forumului Civic al Românilor, a respins definitiv şi irevocabil recursul şi a anulat HG prin care a fost adoptat simbolul local de la Sfântu Gheorghe, fiind unul în mod evident mono-etnic maghiar”, a declarat preşedintele Forumului, Dragoş Burghelia.

Conducerea Forumului a opinat, totodată, că această campanie de strângere de semnături este „un gest sfidător la adresa puterii judecătoreşti din România care a stabilit în mod definitiv nelegalitatea acestui simbol” şi că primarul Antal Arpad „continuă să provoace tensiuni şi insistă pe un subiect închis”.