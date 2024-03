Clotilde Armand, desemnată candidata Alianţei Dreapta Unită pentru funcţia de primar al Sectorului 1

Clotilde Armand a fost aleasă de Alianţa Dreapta Unită pentru a candida la un nou mandat de primar al Sectorului 1 la alegerile locale din 9 iunie, transmite Agerpres.

La evenimentul de lansare a candidaturii au participat preşedintele USR, Cătălin Drulă, preşedintele USR Bucureşti, Vlad Voiculescu, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, preşedintele PMP, Eugen Tomac, preşedintele Forţa Dreptei Bucureşti, Antonel Tănase, primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, şi Dan Barna, cel care deschide lista la europarlamentare a alianţei Dreapta Unită.

„Am demonstrat că se poate conduce o primărie corect. Am demonstrat că primarul nu mai poate fi şantajat şi este în slujba comunităţii 24/7, nu în slujba unor firme transpartinice şi a unor interese ascunse. Am găsit o primărie în pragul falimentului, erau probleme peste tot: imobiliare, autorizaţii, achiziţii publice, aveam facturi pentru servicii inventate de plătit. Nu ne-am lăsat şantajaţi de aceste firme. Am asfaltat străzi, am reabilitat şcoli şi am reabilitat imobile cu bun gust. Am găsit metode cum să reabilităm termic blocurile atunci când PSD şi PNL nu au votat proiectele noastre. Cetăţenii văd că democraţia funcţionează”, a declarat sâmbătă Clotilde Armand.

Cătălin Drulă a precizat că, dintre toţi primarii USR, Clotilde Armand a fost cea mai „hărţuită” şi că din prima zi în care aceasta a intrat în Primăria Sectorului 1 „mafiile PSD şi PNL s-au luptat sălbatic”.

„Probabil erau şi mafiile cele mai mari aici, la Sectorul 1. Ce a făcut acest domn, Burduja, pentru mine depăşeşte orice limită a raţiunii… Totuşi, nu poţi să ai puţin bun simţ în politică, să te gândeşti că acele proiecte sunt pentru oameni? Să blochezi proiecte de siguranţă rutieră, şcoli, plăţi de facturi care sunt în interesul comunităţii? O hărţuire odioasă a comunităţii din Sectorul 1”, a spus preşedintele USR.

Liderul PMP, Eugen Tomac, a precizat că primarii USR au demonstrat „că se poate şi altfel în politică”. El s-a declarat convins că polul politic de Dreapta „va schimba” ţara.

„De ce trusturi întregi, companii întregi, reţele întregi de oameni de afaceri sunt împotriva unuia dintre cei mai competenţi primari din România, aşa cum este doamna Clotilde Armand? Pentru că nu poate fi coruptă, pentru că nu se poate identifica cu ei. Iar faptul că zeci de mii de cetăţeni i-au acordat încrederea – şi sunt absolut convins că i-o vor acorda din nou – este o probă că atunci când faci lucrurile cu bună credinţă, onest, cu management bine pus la punct, în interesul cetăţeanului, oamenii te susţin”, a spus acesta.

Primarul general, Nicuşor Dan, a declarat că printre cele mai importante „mize” pentru România se numără: intrarea în spaţiul Schengen, aderarea la OCDE, dar mai ales funcţionarea corectă instituţiilor statului.

„Suntem în momentul acesta un stat în care avem instituţii ale bunului plac. Multe instituţii ale bunului plac. Acesta este pentru mine obiectivul de ţară: o să fie o luptă lungă, însă ea nu poate să nu aibă până la urmă câştig de cauză. Ea începe mâine, când trebuie să ieşim în stradă ca să influenţăm ce se va întâmpla peste trei luni”, a spus Nicuşor Dan.

Liderul USR Bucureşti, Vlad Voiculescu, a lăudat-o pe Clotilde Armand pentru „curajul de neoprit” şi perseverenţă.

„Mă întrebam cu ce seamănă lupta lui Clotilde şi a lui Nicuşor Dan pentru Capitală? Mi-a venit în minte legenda cu muncile lui Hercule, curăţarea grajdurilor. Dreapta Unită face exact asta, munceşte pentru curăţarea instituţiilor statului. Curajul şi perseverenţa lui Clotilde Armand pentru toată această luptă care se dă din nou şi din nou sunt o garanţie că vom curăţa tot ce e de curăţat după PSD”, a spus Vlad Voiculescu.

Dan Barna, care deschide lista la europarlamentare a alianţei Dreapta Unită, a evidenţiat că Armand, în ciuda faptului că a avut o „opţiune de confort personal”, a renunţat la postul din Parlamentul European pentru a candida la Primăria Sectorului 1.

„Dacă acum trei ani vreunul dintre voi ar fi putut să ţină un pariu că astăzi o să stăm într-o sală, să susţinem candidatura lui Clotilde, cu Nicuşor alături, împreună cu echipa lui Orban şi a lui Tomac, cu Seidler şef de campanie, cred că nu am fi pus prea multe fise pe acel pariu. Şi totuşi lucrurile arată foarte bine, exact aşa, pentru că (…) Heraclit spune: ‘Caracterul omului e destinul său’. Gândiţi-vă cât de profundă e vorba asta. Şi, dacă ne uităm la poveştile oamenilor din sală, exact asta e povestea lui Clotilde Armand, a lui Nicuşor Dan, povestea USR şi, acum, povestea Dreptei Unite”, a spus Barna.