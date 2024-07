Ciucă anunță că liderii PNL au decis în unanimitate să susțină organizarea alegerilor prezidențiale la termen, adică în noiembrie

Premierul Nicolae Ciucă a declarat luni că liderii PNL au decis în unanimitate, în cadrul Biroului Politic Național (BPN) să susțină organizarea alegerilor prezidențiale la termen, adică în luna noiembrie.

El a explicat de ce s-a răzgândit PNL și nu mai susține organizarea alegerilor în septembrie.

Ciucă a spus că la baza deciziei PNL stau discuțiile cu ”sute de mii de oameni” care le-ar fi cerut să țină cont ”cont de relevanța funcției de președinte și de nevoia de dezbatere”.

”În unanimitate, membrii BPN au fost de acord să susținem alegerile prezidențiale la termen”, a spus Ciucă.

”Tema legată de data alegerilor prezidențiale, e una tehnică și nu are relevanța problemelor adevărate”, a mai declarat Ciucă.

Întrebat dacă PNL va ieși de la guvernare din cauza neînțelegerilor cu PSD, Ciucă a spus că PNL rămâne în coaliția de guvernare.

Întrebat cum le răspunde liderilor PSD care l-au acuzat că nu are onoare pentru că a refuzat să se țină de cuvânt cu organizarea alegerilor din septembrie, el a spus că ”onoarea mea este și va rămâne pentru România și pentru români. În viața politică, lucrurile stau altfel. Dar diferența cred că trebuie să fie făcută de faptul că cei care au ridicat un astfel de subiect, mai întâi să se uite la propria prestație. Și dacă o fac vor ajunge singuri la o concluzie: onoarea nu e o sintagmă cu care să te joci la orice fel de supărare. E o chestiune pe care o ai sau nu o ai. Eu nu am vorbit de rău despre nici unul dintre ei. Sunt lucruri mult mai importante. Ceea ce are sau nu are fiecare rămâne de văzut. Sunt singurul om politic care a demonstrat că am onoare când am făcut transferul de mandat de la Palatul Victoria”.