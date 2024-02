„Cititul este atât de atrăgtor”: Generația Z se îndreaptă către cărți fizice și biblioteci

Vânzările de cărți înregistrează un avânt, pe măsură ce cititorii fug de „suprasaturarea și zgomotul din vestul sălbatic al peisajului digital” notează The Guardian.

Au ucis blugii skinny și continuă să îi facă de rușine pe mileniali pentru că au părul cu șuvițe laterale. Ei cred că folosirea emoji-ului cu lacrimi de plâns pentru a exprima râsul este jenant. Dar acum vine o întorsătură de situație surprinzătoare pentru generația Z. Un obicei pe care cei născuți între 1997 și 2012 sunt dornici să-l susțină este cititul – și este vorba mai degrabă de cărți fizice decât digitale pe care le răsfoiesc.

Săptămâna aceasta, modelul Kaia Gerber, în vârstă de 22 de ani, și-a lansat propriul club de lectură, Library Science. Gerber, care luna aceasta apare pe coperta revistei British Vogue alături de mama ei supermodel, Cindy Crawford. Aceasta îl descrie ca fiind „o platformă pentru a împărtăși cărți, pentru a prezenta noi scriitori, pentru a găzdui conversații cu artiști pe care îi admirăm – și pentru a continua să construim o comunitate de oameni care sunt la fel de entuziasmați de literatură ca și mine”.

„Cărțile au fost întotdeauna marea dragoste a vieții mele”, a adăugat ea. „Cititul este atât de atrăgător”.

Gerber nu este singura. Anul trecut, în Marea Britanie s-au vândut 669 de milioane de cărți fizice, cel mai ridicat nivel general înregistrat vreodată. Cercetările efectuate de Nielsen BookData subliniază că tocmai cărțile tipărite sunt cele preferate de generația Z, reprezentând 80% din achiziții în perioada noiembrie 2021-2022.

Bibliotecile raportează, de asemenea, o creștere a numărului de utilizatori din generația Z care preferă liniștea lor în locul cafenelelor zgomotoase. În Marea Britanie, vizitele în persoană au crescut cu 71%.

În timp ce clasamentele BookTok – o subsecțiune a TikTok în care cititorii avizi postează recomandări – sunt în mod regulat în fruntea clasamentului cu titluri fantasy și romantice de la autori precum Colleen Hoover, generația Z citește o gamă diversă de genuri.

„Sfera de carte a generației Z este incredibil de largă”, spune Hali Brown, cofondator în vârstă de 28 de ani al Books on the Bedside, un cont TikTok popular dedicat obiceiurilor de lectură ale generației Z. „Există o mare apreciere pentru ficțiunea literară, memoriile, ficțiunea tradusă și clasicii în special”, spune Brown.

Primul invitat literar al lui Gerber a fost scriitorul iraniano-american Kaveh Akbar, care s-a alăturat modelului într-un apel video pentru a discuta despre romanul său de debut, Martyr! Pe site-ul Library Science, o colecție curatorială de lecturi recomandate include Joan Didion și Jia Tolentino.

„Există o mică subcultură în lumea cărților din generația Z, care se referă la „cărțile cu fete frumoase” sau „cărțile cu fete triste””, explică Brown. „Acestea se orientează în mare parte spre ficțiune literară și memorialistică și se ocupă într-un fel sau altul de feminitate sau de copilărie.”

Modelul Kendall Jenner, în vârstă de 28 de ani, a devenit imaginea neoficială a acestui nou „Lit Girls’ Club” atunci când a fost fotografiată pe un iaht în 2019 în largul Coastei de Azur citind Tonight I’m Someone Else, o colecție de eseuri de Chelsea Hodson care meditează asupra obiectificării și comercializării corpului. Exemplarul lui Jenner era acoperit cu post-it-uri verzi.

De asemenea, a fost fotografiată lângă o piscină din sudul Franței, citind cartea Literally Show Me a Healthy Person a lui Darcie Wilder, care explorează durerea și anxietatea, alături de colecția de povestiri scurte a Mirandei July, No One Belongs Here More Than You. Atât cartea lui Hodson, cât și cea a lui Wilder s-au epuizat pe Amazon în 24 de ore de la publicarea fotografiilor.

„În general, asistăm la o mișcare spre escapism prin creșterea ficțiunii speculative, a romantismului și a fanteziei, dar cred că ar fi o greșeală să omogenizăm generația Z și să spunem că aceștia citesc mai ușor”, spune autoarea și agentul literar Abigail Bergstrom.

„Odată cu suprasaturarea și zgomotul peisajului digital din vestul sălbatic, ei cer, de asemenea, standarde mai înalte, mai ales când vine vorba de autoritatea și expertiza unui scriitor pe un anumit subiect.”

Genul „fetelor triste” nu se limitează la femeile angoasate. Cântărețul Harry Styles a fost fotografiat purtând-o pe Didion, în timp ce obiceiurile de lectură ale actorilor Timothée Chalamet (28 de ani) și Jacob Elordi (26 de ani) le-au adus porecla de frații Brontë. Chalamet a menționat Crime și pedepse de Fiodor Dostoievski ca fiind una dintre cărțile sale preferate, în timp ce în octombrie anul trecut, starul din Saltburn a fost fotografiat purtând un exemplar din Prima Facie, un roman bazat pe piesa lui Suzie Miller care explorează agresiunea sexuală și sistemul juridic.

După ce au fost publicate fotografiile lui Jenner și Elordi, a existat un flux de discursuri online care afirmau că am intrat într-o eră a lecturii performative. În altă parte, conturile de meme-uri satirizează în mod regulat cititorii titlurilor editurii independente Fitzcarraldo Editions, care au devenit cunoscute pentru coperțile lor identice de culoare albastru Yves Klein.

Brown spune că nu-i place acest tip de discurs. „Cred că, dacă amândoi sunt dornici să exploreze lumea lecturii, nu ar trebui să fie opriți în acest fel pentru că sunt frumoși sau au prezențe mari pe internet. Cluburile de carte implică faptul că sunt titluri pe care ar dori să le exploreze împreună cu o comunitate de oameni care gândesc la fel ca ei; asta nu este niciodată un lucru rău. Dacă asta face ca mai mulți oameni să citească, atunci este minunat.”