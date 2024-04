Cîrstoiu: Poza aia din metrou e nefericită / La începutul campaniei mi s-a recomandat să nu merg cu mașina mea. Am refuzat

Poza în care Cătălin Cîrstoiu apare singur la metrou este „nefericită”, a declarat candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei miercuri seara, la B1TV.

„E nefericită pentru că eram singur într-o poză. Din punct de vedere al analizei în campania electorală este nefericită, din punct de vedere personal nu e. Faptul că am o atitudine mai strâmbă o am pentru că am un deficit din cauza bolii prin care am trecut, râdem și de asta, asta e”, a declarat Cîrstoiu.

„Cu metroul nu a fost un gest să epatez că merg eu în campanie, am vrut să văd dacă acel drum cu metroul a fost mai scurt”, a mai transmis candidatul PSD-PNL.

Acesta a mai spus că „la începutul campaniei mi s-a recomandat să nu merg cu mașina mea. Am refuzat”.

Medicul susținut de PNL și PSD la Primăria București deține pe firmele familiei mai multe mașini de mare putere, printre care un BMW X6 M60 pe care îl folosește și în campanie. Detalii aici