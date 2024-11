Cioloș: Candidații la prezidențiale îl transforma pe Bolojan într-un “om providențial” ca să aibă pe cine sacrifica după ce toate reformele necesare vor fi eșuat

Fostul premier Dacian Cioloș a criticat ”isteria” creată de candidații la prezidențiale care l-au propus premier pe Ilie Bolojan (PNL) și a spus că e vorba de o manevră electorală pentru a câștiga puncte.

”Aruncă în arenă un nume care trezește admirație și respect pentru ceea ce a făcut Ilie Bolojan la Oradea, Bihor. Alimentează artificial în felul acesta nivelul așteptărilor alegătorilor, îl transforma pe Ilie Bolojan într-un “om providențial” ca să aibă pe cine sacrifica după ce toate aceste reforme necesare de ani de zile vor fi eșuat din nou. Pentru că cel mai probabil, partidele conectate la banul public nu vor dori nici de data asta sa se “sacrifice” ele însele”, a scris Cioloș într-o postare pe rețelele sociale.

Marcel Ciolacu (PSD) și Elena Lasconi (USR) au declarat că vor să îl propună pe Bolojan prim-ministru, în timp ce Nicolae Ciucă (PNL) a declarat într-un interviu pentru G4Media că îl va propune între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale.

”Văd isteria care s-a iscat cu “Bolojan premier”. O flutură candidații tuturor partidelor care ar putea forma o majoritate după alegeri. Dar nu am văzut să vorbească acești candidați despre ce reforme au în minte, cum ar vrea să abordeze problema deficitului bugetar, a recuperării întârzierilor reformelor și plăților din PNRR, a felului în care ar trebui eficientizate cheltuielile publice prin reforma administrației și eliminarea sinecurilor de partid pe banii statului. Și cu atat mai puțin i-am auzit vorbind despre cum am face reorganizarea administrativ teritorială sau cum am ține pe linia de plutire economia în condiții de impredictibilitate în perspectivă la nivel internațional”, a scris Cioloș.

”Oameni buni, de aceleași reforme despre care vorbim azi că sunt absolut indispensabile, am vorbit și în 2016! Am vorbit și în 2021 în programul de guvernare PNL, USR PLUS și UDMR. Ne-am blocat in 2016 când partidele au înțeles ca nu pot susține reforma administrației “in buza” alegerilor locale, când aveau nevoie în campanie de oamenii de partid care ocupau funcții publice pe criterii politice. Ne-am blocat in 2021 când PNL si UDMR au tot amânat depolitizarea si reformarea administrației până au scăpat de usrplus”, a mai spus el.

Cioloș a mai spus că e nevoie de un acord pentru reforme.

”Sunt convins că un guvern condus de Ilie Bolojan și constituit cu oameni compatibili cu el ar putea face aceste reforme și multe altele. Dar asta ar presupune să existe și în Parlament o majoritate care să voteze astfel de proiecte de lege, să existe politicieni care pur și simplu să fie de acord măcar odată să renunțe la a vedea partidele ca sursă de sinecuri sau ca niște “companii de pază și protecție” pentru cei care au afaceri cu statul. Altfel, Ilie Bolojan va fi încă un premier sacrificat pe altarul confruntării dintre interesele societății și interesele partidelor-stat. Ilie Bolojan va fi transformat în alt motiv de dezamăgire al cetățenilor față de partide și politicieni. Dacă nu ne dorim ca acest lucru să se întâmple, ar trebui să știm dinainte la ce proiecte de reformă se angajează partidele care-l vor pe Ilie Bolojan premier. Ar trebui lucrat chiar la texte de lege cu articole de lege asumate de majoritatea politică ce ar susține guvernul, într-un program de guvernare detaliat așa cum negociază toate coalițiile de guvernare serioase în Europa. Iar dacă un astfel de program nu este respectat apoi în parlament, ar trebui să demisioneze parlamentarii majorității, nu să fie sacrificat un premier care este scos în față pentru a aduna voturi și aruncat pe geam imediat ce îndrăznește să scormonească în mușuroi. Cît timp nu fac aceste lucruri serios, cei care îl proun azi premier înseamnă că își ascund propriile slăbiciuni electorale după numele unui om care și-a câștigat respectul cetățenilor”, a scris Dacian Cioloș.