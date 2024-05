Ciolacu: Sper să nu-l deranjez pe domnul Ciucă. Când am decis să avem coaliția, PNL „cam intrase în mocirlă” / Pe 10 iunie va fi o ședință a coaliției ca să decidem dacă avem o abordare comună pentru viitoarele alegeri sau separată

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți seara, la Digi24, că speră să nu-l deranjeze pe Nicolae Ciucă, dar atunci când au decis să facă coaliția PSD-PNL până la finalul anului 2024, era „o situație complicată pentru PNL, cam intrase în mocirlă”. Marcel Ciolacu a mai spus că pe 10 iunie va fi o ședință a coaliției ca să decidă dacă au o abordare comună pentru viitoarele alegeri sau separată.

„Sper să nu-l deranjez pe dl Nicolae Ciucă. Eu împreună cu dl Nicolae Ciucă și cu votul colegilor noștri am decis să avem o coaliție până la finalul anului 2024 și să aducem României stabilitate, într-adevăr într-o situație complicată pentru PNL, cam intrase în mocirlă”, a afirmat Ciolacu.

„Pe 10 iunie va fi o ședință a coaliției ca să decidem dacă avem o abordare comună pentru viitoarele alegeri sau separată”, a mai declarat liderul PSD.

Întrebat dacă așteaptă recunoștință din partea PNL pentru că i-a scos din „mocirlă” și să-l susțină eventual la prezidențiale, Marcel Ciolacu a replicat: „Eu nu aștept nicio recunoștină. În PSD avem o vorbă: «Suntem cu președintele atât timp cât este președinte, apoi suntem cu următorul președinte»”.

Ciolacu a mai spus că nu a fost o prietenie a lui cu CIucă, ci

Nu a fost o prietenie, a fost un „gentlemen agreement”.

„Nu ați văzut niciun pesedist să-l atace pe Nicolae Ciucă. (…) Sunt vreo 2-3 la PNL, mai țipă ei ca pițigoii, dar o să le treacă. Nu mă deranjează, cred că îl deranjează pe dl Ciucă, dumnealui trebuie să se impună în PNL”, a subliniat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă PSD va avea candidat la Președinție, Ciolacu a răspuns: „Dacă ne uităm un pic la istorie, după 20 de ani cu președinți de dreapta, nu am votat nici pe dl Băsescu, nici pe dl Iohannis și cred că am făcut bine. … De obicei după crize vin guverne de stânga care echilibrează lucrurile în societate”.

Marcel Ciolacu a spus din nou că nu a luat o decizie în privința propriei candidaturi.

„Nu am luat această decizie. Am văzut filmul ăsta de 4 ori, sunt membru fondator al PSD, când s-au luat deciziile pripite într-un cerc prea restrâns … și de 4 ori am pierdut alegerile. Corect e să iau decizia împreună cu colegii mei după 10 iunie”, a spus Ciolacu.

Pe de altă parte, liderul PSD a menționat că în mod sigur Mircea Geoană va candida la Președinție.