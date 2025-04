Ciolacu, întrebat dacă România va mai primi un sistem Patriot în schimbul celui donat Ucrainei: Deja am făcut plata. Mă bucur că ne vine un model nou

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că România va primi un nou sistem Patriot în schimbul celui donat anul trecut Ucrainei, plata fiind deja făcută. ”Mă bucur că ne vine un model nou”, a adăugat el, transmite News.ro.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, vineri, la Timişoara, dacă România va mai primi un sistem Patriot în schimbul celui donat anul trecut Ucrainei, având în vedere poziţia administraţiei de la Casa Alba faţă de ajutoarele pentru Ucraina.

”Am contractat, am şi strâns banii. Avem toţi banii, am primit banii, deja am făcut plata. Mă bucur că ne vine un model nou”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, la începutul lunii septembrie 2024, proiectul de lege iniţiat de Guvern privind donarea unui sistem de rachete sol-aer Patriot către Ucraina, după ce acesta a trecut în regim de urgenţă prin Parlament.