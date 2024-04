Ciolacu, despre șansele lui Iohannis la șefia NATO: Nu există un lider decident care să spună „Nu Klaus Iohannis”. În ceea ce-l privește pe Rutte, Ungaria a spus că nu e de acord și trebuie unanimitate

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, într-un interviu la DCNews, că cea mai mare șansă a președintelui Klaus Iohannis pentru a ajunge secretar general al NATO este că „nu există un lider decident care să spună «Nu Klaus Iohannis»”, în timp ce, în ceea ce-l privește pe Mark Rutte, Ungaria a spus că nu e de acord, iar pentru șefia NATO trebuie unanimitate.

„Cea mai mare șansă a domnului președinte este că împotriva președintelui României nu e nimeni cu un vot negativ. Nu e există un lider decident care să spună «Nu Klaus Iohannis». În ceea ce-l privește pe domnul Rutte, am văzut că deja există. Ungaria este un stat care a spus că nu e de acord și știți că trebuie unanimitate”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Context. Publicațiile Financial Times (Marea Britanie) și The Wall Street Journal (SUA) au abordat miercuri subiectul succesiunii la șefia NATO și au scris că premierul olandez Mark Rutte este favorit, în ciuda rezervelor exprimate de Turcia, Ungaria și Slovacia. Candidatura depusă de Klaus Iohannis ”nu este văzută ca o alternativă reală” la Rutte de majoritatea statelor membre, scrie Financial Times, în timp ce The Wall Street Journal susține că momentul ales de Iohannis pentru a-și anunța candidatura ”a iritat mulți diplomați ai Alianței”.

Cele două articole au apărut în ziua în care începe la Bruxelles reuniunea miniștrilor de Externe ai statelor membre NATO, o ședință la care e de așteptat să fie discutată și succesiunea la șefia alianței după terminarea mandatului lui Jens Stoltenberg.

”În octombrie 2023, premierul olandez demisionar Mark Rutte – un lider respectat pe scară largă – s-a înscris în cursă după ce anterior își negase interesul. El a fost considerat imediat favorit. Într-o întorsătură surprinzătoare la începutul acestui an, președintele român Klaus Iohannis și-a manifestat interesul pentru acest post. Aproape imediat, SUA, Marea Britanie, Germania și Franța și-au exprimat sprijinul pentru Rutte. Iohannis și-a declarat public dorința pentru postul din NATO în martie, spunând că regiunea sa avea nevoie de mai multă reprezentare. Momentul ales pentru această mișcare a iritat mulți diplomați ai alianței”, scrie The Wall Street Journal.

Ziarul american mai scrie că Ungaria s-a opus public lui Rutte, dar nu și-a exprimat sprijinul pentru Iohannis. Premierul ungar Viktor Orban s-a opus sprijinului acordat de NATO Ucrainei și are în mod obișnuit dispute cu alți membri ai UE pe o serie de probleme.

Tot miercuri, publicația franceză Le Figaro a scris despre candidatura lui Klaus Iohannis că ”nu are nici cea mai mică șansă de succes, nici măcar în rândul țărilor din flancul estic”.

Mai mult, Le Figaro a citat ”un bun cunoscător al NATO”, care a declarat că „modul în care a făcut anunțul, momentul ales și lipsa de comunicare cu partenerii arată că Klaus Iohannis nu a înțeles nimic și că nu are calitățile necesare pentru această funcție”.