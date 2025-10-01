CIO va oferi burse sportivilor palestinieni / Vor fi ajutați să se pregătească pentru cele mai importante evenimente / Aproximativ 50 de sportivi sunt vizați

Comitetul Internaţional Olimpic a anunţat că va oferi mai multe burse pentru a ajuta sportivii palestinieni să se pregătească pentru Jocurile Asiatice de anul viitor şi pentru Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles, relatează Reuters, transmite News.ro.

În urma unei întâlniri, miercuri, cu Comitetul Olimpic Naţional Palestinian, CIO a anunţat că va acorda burse prin fondul său Olympic Solidarity pentru a ajuta sportivii din regiune să se pregătească pentru Jocurile Asiatice ale Tineretului din 2025 din Bahrain, Jocurile Olimpice ale Tineretului din 2026 de la Dakar, Jocurile Asiatice din 2026 de la Aichi-Nagoya şi Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles.

„Se preconizează că aproximativ 50 de sportivi palestinieni vor beneficia de aceste burse, accentul principal fiind pus pe calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. De obicei, doar un număr mic de palestinieni participă la Jocurile Olimpice, numărul total al sportivilor fiind mai mic de 10. La fel ca toţi cei interesaţi de pacea în regiune, urmărim cu mare atenţie evoluţiile diplomatice actuale şi sperăm că acestea vor duce în curând la o cale către pace”, a declarat preşedinta CIO, Kirsty Coventry, într-un comunicat emis după o întâlnire cu şeful Comitetului Olimpic Palestinian, Jibril Rajoub.

Israelul susţine că războiul din Gaza nu este îndreptat împotriva populaţiei din Gaza, ci împotriva grupării militante Hamas, ai cărei luptători au condus atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, în urma căruia au murit 1.200 de persoane şi au fost capturaţi 251 de ostatici, potrivit datelor israeliene.

Războiul din Gaza a dus la moartea a peste 66.000 de persoane, potrivit oficialilor locali din domeniul sănătăţii.