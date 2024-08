Cineastul Claude Lelouch va primi un premiu pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Veneţia

Cineastul Claude Lelouch, care a realizat „Un homme et une femme”, „Vivre pour vivre” şi „L’aventure c’est l’aventure”, va primi premiul Cartier Glory to the Filmmaker la Festivalul de Film de la Veneţia, în 2 septembrie, transmite News.ro.

Acest premiu anual, care i-a fost acordat lui Wes Anderson în 2023, recompensează „o personalitate care a adus o contribuţie deosebit de originală cinematografiei contemporane”, precizează festivalul într-un comunicat de presă.

„Lelouch a lăsat o amprentă de neşters asupra cinematografiei timpului său. Cineast atipic şi inclasabil, el nu a ezitat să amestece genurile (drame, comedii, filme poliţiste, filme de aventuri, western-uri, science fiction, musical-uri, filme de război şi contexte istorice) şi să zdruncine convenţiile, creând structuri narative şi temporale neortodoxe”, a adăugat, în acelaşi comunicat, Alberto Barbera, directorul artistic al Festivalului de Film de la Veneţia.

Pe lângă acest premiu, Claude Lelouch va fi prezent şi la Festivalul de Film de la Veneţia pentru a prezenta în avanpremieră, în afara competiţiei, „Finalement”, care va fi lansat în cinematografe în 13 noiembrie.

Cu Kad Merad, Elsa Zylberstain, Michel Boujenah, Sandrine Bonnaire şi Françoise Gillard în rolurile principale, acest lungmetraj muzical spune povestea lui Lino, un avocat strălucit care îşi pierde capacitatea de a minţi în urma unei probleme de sănătate.

De asemenea, filmul îi oferă cântăreţei Barbara Pravi, reprezentanta Franţei la concursul Eurovision 2021, primul său rol pe ecran. Coloana sonoră a filmului va fi scrisă de Ibrahim Maalouf şi va conţine patru melodii compuse de Didier Barbelivien.