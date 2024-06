Cine sunt miliardarii care pompează bani în realegerea lui Trump?

Magnatul cazinourilor Phil Ruffin, fondatorii companiei Uline, Richard și Elizabeth Uihlein, dezvoltatorul imobiliar Geoffrey Palmer, președintele și fostul CEO al companiei de conducte Energy Transfer Partners, Kelcy Warren, moștenitorul averii farmaceutice Johnson and Johnson și coproprietar al New York Jets, Woody Johnson, se numără printre cei mai importanți donatori ai campaniei lui Donald Trump, sprijinind eforturile acestuia de a reveni la Casa Albă în urma alegerilor din 5 noiembrie. Unii dintre ei sunt asociați și susținători de multă vreme ai republicanului – persoane care îl cunosc pe fostul președinte din perioada în care acesta activa în lumea afacerilor.

Apel către miliardari

Pe măsură ce fostul președinte Trump își intensifică eforturile pentru a obține un al doilea mandat la Casa Albă, el apelează din ce în ce mai mult la miliardari pentru a-i susține campania electorală.

De exemplu, republicanul este tot mai apropiat de Elon Musk, co-fondatorul Tesla și miliardarul din spatele Space X. Wall Street Journal a scris recent că Trump ia în considerare numirea lui Musk pe o poziție de consilier politic dacă va reveni la Casa Albă după alegerile din noiembrie.

Publicația a scris că cei doi au discutat modalități prin care Musk să aibă “aport și influență formală” asupra politicilor economice și de securitate a frontierei.

WSJ a mai afirmat că Musk l-a informat pe Trump despre campania sa de influență în desfășurare, menită să-i convingă pe lideri de afaceri puternici din SUA să nu-l sprijine pe președintele democrat Joe Biden, rivalul potențial al republicanului la scrutinul din noiembrie.

În martie, în urma unei întâlniri cu Trump în Florida, Musk a spus că nu va dona bani nici republicanului, nici lui Biden. În schimb, el își propune “să-și folosească influența… pentru a ajuta la înfrângerea lui Biden, galvanizând sprijinul aliaților influenți,” a scris WSJ, citând o persoană familiară cu gândirea sa.

Revenind la aliații miliardari ai lui Trump, Business Insider a precizat că unii dintre ei sunt “asociați și susținători ai republicanului de multă vreme – partizani adevărați” care îl cunosc pe fostul președinte din lumea afacerilor.

Alții s-au alăturat taberei lui Trump după ce i-au susținut pe rivalii săi la alegerile din 2016 sau 2024.

Publicitate electorală

Unul dintre susținătorii miliardari ai lui Trump este, de exemplu, guvernatorul din Dakota de Nord, Doug Burgum, fostul mogul din industria de software care a participat și el pentru scurt timp la alegerile primare ale Partidului Republican din acest an și acum este în cărți pentru postul de vicepreședinte a lui Trump.

“Dacă ești miliardar și îți pasă de acționarii tăi, îți pasă de familia ta, îți pasă de nepoții tăi, ar trebui să votezi pentru cineva care va aduce prosperitate Americii și pace lumii,” a spus Burgum la FoxNews.

Potrivit Politico, Trump caută activ să compenseze un decalaj substanțial de strângere de fonduri față de Biden și se sprijină pe marii donatori pentru ajutor. Până la sfârșitul lunii aprilie, contul de campanie al lui Biden avea 84 de milioane de dolari în numerar, comparativ cu 49 de milioane de dolari pentru Trump.

La rândul său, BBC a scris că, până la sfârșitul lunii aprilie, campania lui Biden avea un număr record de 192 de milioane de dolari cash, în comparație cu cei 93,1 milioane de dolari adunați de Team Trump.

Totuși, în aceeași lună, campania Trump a strâns 76 de milioane de dolari, depășindu-și rivalii democrați pentru prima dată în acest ciclu electoral. Campania Biden a strâns 51 de milioane de dolari în aprilie, în scădere bruscă față de cei peste 90 de milioane de dolari strânși cu o lună mai devreme.

Oamenii cu bani

Business Insider i-a prezentat pe unii dintre miliardarii care contribuie la campania republicanului din 2024, inclusiv la “Trump 47” – comitetul comun de strângere de fonduri care împarte veniturile între campania electorală a lui Trump și Comitetul Național Republican. Reamintim că comitetele de acțiune politică pot cheltui sume nelimitate de bani pentru a susține candidații la funcții alese.

Richard și Elizabeth Uihlein

Richard și Elizabeth Uihlein, care sunt fondatorii companiei de ambalaj și transport maritim Uline, au fost multă vreme donatori fideli pentru o varietate de cauze conservatoare și candidați republicani.

De exemplu, ei au finanțat un efort din 2023 ce urmărea să stopeze tentativele de a modifica Constituția statului Ohio.

Soții Uihlein au început acest ciclu susținând candidatura prezidențială a guvernatorului din Florida, Ron DeSantis, considerat la un moment dat ca alternativa mai tânără și mai populară a lui Trump. Soții Uihlein a donat fiecare câte 1,5 milioane de dolari comitetului Super PAC al lui DeSantis, “Never Back Down.”

Elizabeth a declarat pentru Financial Times în martie că ea și soțul ei vor dona o sumă similară lui Trump – deplângând însă faptul că ei și alți donatori trebuie să cheltuiască bani pentru cursa prezidențială.

“Acești doi candidați sunt foarte bine definiți. Nu înțeleg de ce toată lumea trebuie să dea toți acești bani,” a spus ea, referindu-se la Trump și Biden. “Nici unul dintre ei nu trebuie să cheltuiască un ban. Știm cu toții cine sunt. Este ridicol.”

Kelly Loeffler și Jeff Sprecher

Fosta senatoare din Georgia, Kelly Loeffler, și soțul ei, Jeff Sprecher, au contribuit fiecare cu 824.600 de dolari la comitetul “Trump 47.”

Loeffler a fost numită în Senat la sfârșitul anului 2019 de guvernatorul Georgiei, Brian Kemp, după moartea senatorului Johnny Isakson.

Ulterior, ea a pierdut alegerile din ianuarie 2021 în fața democratului Raphael Warnock, care a câștigat un mandat complet în 2022.

Sprecher este CEO al Intercontinental Exchange – o companie fondată în 2000 care operează burse financiare la nivel global și oferă tehnologie ipotecară, date și servicii de listare – după ce a activat ca președinte al Bursei de Valori din New York (New York Stock Exchange – NYSE).

Joe Ricketts

Fondatorul și fostul CEO al TD Ameritrade, Ricketts a donat 824.600 de dolari pentru “Trump 47,” în timp ce soția lui, Marleen, a dat și ea 814.600 de dolari.

În 2019, o investigație a indicat că Ricketts – a cărui familie deține echipa de baseball Chicago Cubs – a trimis e-mailuri rasiste și islamofobe în timpul alegerilor din 2012, pentru care ulterior și-a cerut scuze.

“Creștinii și evreii pot avea un respect reciproc unul pentru altul pentru a crea o societate civilizată. După cum știți, islamul nu poate face asta,” a scris Ricketts într-un mesaj electronic din 2012. “Prin urmare, nu putem lăsa niciodată islamul să devină o parte importantă a societății noastre. Musulmanii sunt în mod firesc dușmanul meu (nostru) datorită antagonismului lor profund și părtinirii lor împotriva non-musulmanilor.”

Anul trecut, unul dintre fiii lui Ricketts – fostul guvernator al statului Nebraska, Pete Ricketts – a fost numit în Senatul de la Washington, după ce fostul senator Ben Sasse a decis să se pensioneze.

Sondajele arată că, cel mai probabil, Ricketts va câștiga alegerile pentru locul său din Senat în noiembrie.

Robert Bigelow

Robert Bigelow este un mogul din industria hotelieră care a lansat o companie de zboruri spațiale în 2018, Bigelow Aerospace, și finanțează investigații legate de viața extraterestră.

În acest ciclul electoral, el a fost inițial un donator important pentru eforturile lui DeSantis de a obține nominalizarea republicanilor.

“Îi voi da mai mulți bani și voi sta fără mâncare,” a declarat Bigelow pentru TIME după ce a donat peste 20 de milioane de dolari Comitetului Super PAC “Never Back Down” al guvernatorului de Florida în martie 2023.

De atunci, Bigelow și-a schimbat însă preferințele, donând peste 10 milioane de dolari comitetelor de acțiune care îl sprijină pe Trump.

Bigelow a mai spus pentru Reuters în ianuarie că va contribui cu un milion de dolari pentru a plăti și taxele legale ale lui Trump, pe lângă cele 20 de milioane de dolari promise campaniei republicanului.

“Am fost doar înțelegător. Nu mi-au solicitat nimic,” a spus Bigelow referindu-se la Team Trump. Proprietarul lanțului Budget Suites of America a spus că a simțit că Trump este vizat pe nedrept în dosarele penale în care este acuzat și că simpatia lui față de fostul președinte a motivat donațiile.

Linda McMahon

Linda McMahon a fondat World Wrestling Entertainment împreună cu soțul ei, Vince. Ea a dat 10 milioane de dolari comitetului Super Pac MAGA Inc., aliniat cu Trump și condus de Taylor Budowich, și alte 814.600 de dolari pentru comitetul “Trump 47.”

McMahon a fost șefa Administrației pentru Afaceri Mici în perioada 2017-2019, în timpul Administrației Trump.

Ea este, de asemenea, președintele consiliului de administrație al America First Policy Institute, un grup de tip think tank, care promovează agenda politică a lui Donald Trump. (https://www.americafirstpolicy.com/)

Phil Ruffin

Phil Ruffin, un magnat al cazinourilor, a contribuit cu 2 milioane de dolari pentru comtitetul Super PAC MAGA Inc. și 814.600 de dolari pentru comitetul “Trump 47.”

Ruffin este un asociat și partener de afaceri de lungă durată al lui Trump, fiind coproprietar al Trump International Hotel din Las Vegas, alături de Trump Organization.

Ruffin l-a însoțit pe Trump la Moscova în 2013 pentru concursul Miss Universe. Acea călătorie a ocupat un loc important în așa-numitul Steele Dossier, care a susținut că rușii ar fi putut să-l fi șantajat pe Trump după ce l-au filmat cu prostituate. Dosarul – un raport controversat de cercetare al opoziției politice – a fost elaborat de fostul spion Christopher Steele la solicitarea rivalei lui Trump din 2016, democrata Hillary Clinton.

Geoffrey Palmer

Geoffrey Palmer, un dezvoltator imobiliar din Los Angeles, a dat și el 2 milioane de dolari pentru comitetul MAGA Inc. și 814.600 de dolari pentru “Trump 47.”

Palmer l-a găzduit pe Trump pentru mai multe strângeri de fonduri în Los Angeles, inclusiv una care a avut loc în septembrie 2023.

José ‘Pepe’ Fanjul

Fanjul, un magnat al zahărului, a donat 814.600 de dolari comitetului “Trump 47.”

În timp ce José Fanjul a fost de mult un megadonator pentru Partidul Republican, fratele său Alfonso este un donator important pentru cauzele democraților.

Kelcy Warren

Kelcy Warren, președintele și fostul CEO al companiei de conducte Energy Transfer Partners, a oferit 814.600 de dolari celor din “Trump 47.”

Compania lui Warren este proprietara conductei Dakota Access Pipeline, a cărei construcție a provocat proteste majore din partea activiștilor de mediu și a indienilor din rezervația Standing Rock în 2016.

Deși a fost un donator important al lui Trump în 2020, el a donat și 26.400 de dolari unui super PAC pro-DeSantis în iunie 2023.

Warren a organizat o strângere de fonduri pentru Trump la Houston în mai, care ar fi strâns 40 de milioane de dolari pentru eforturile electorale ale republicanului.

Robert și Rebekah Mercer

Robert Mercer, fost CEO al fondului speculativ Renaissance Technologies, a donat 814.399 de dolari comitetului “Trump 47.”

Atât Robert, cât și fiica sa Rebekah au contribuit cu sume importante la cauzele pro-Trump și pro-conservatoare, inclusiv ajutând la finanțarea site-ului de dreapta Breitbart și a aplicației conservatoare de social media Parler.

John Paulson

John Paulson, miliardarul care se află în fruntea fondului speculativ Paulson & Co., a contribuit cu 806.300 de dolari la comitetul “Trump 47.”

El este de mult asociat al fostului președinte și l-a sfătuit în chestiuni economice. Bloomberg a relatat recent că omul de afaceri ar putea servi ca secretar al Trezoreriei în a doua Administrație Trump.

Paulson, care a câștigat miliarde de dolari în timpul crizei financiare din 2007, a organizat în aprilie o strângere de fonduri la casa sa din Palm Beach, care a strâns peste 50 de milioane de dolari pentru Trump și Comitetul Național Republican, o sumă care a doborât recordul în ceea ce privește contribuțiile pentru o campanie electorală.

Woody Johnson

Woody Johnson, un moștenitor al companiei farmaceutice Johnson and Johnson și coproprietar al echipei de fotbal american New York Jets împreună cu fratele său, a fost un susținător financiar major al lui Trump.

El a dat un milion de dolari grupului Super PAC MAGA Inc., iar atât Johnson, cât și soția sa Suzanne au contribuit recent cu 806.300 de dolari fiecare la “Trump 47.”

Johnson a fost ambasadorul SUA în Regatul Unit în timpul președinției lui Trump.

Steve Wynn

Miliardarul Steve Wynn, care este activ în industria cazinourilor și ca dezvoltator imobiliar, a donat 806.300 de dolari comitetului “Trump 47” în acest an.

Wynn, un megadonator al Partidului Republican de multă vreme, a fost vicepreședinte al comitetului inaugural al lui Trump în 2017.

El a fost acuzat atât de conduită sexuală nepotrivită, cât și că a acționat ca agent străin în numele Chinei. În octombrie 2022, un judecător federal a respins însă o acțiune a Departamentului de Justiție care a încercat să-l forțeze pe Wynn să se înregistreze ca agent străin din cauza activității de lobby pe care miliardarul a spus-o că a desfășurat-o la solicitarea guvernului chinez în timpul Administrației Trump.

Harold Hamm

Harold Hamm, un magnat din industria de petrol și gaze, a contribuit cu 614.000 de dolari la comitetul “Trump 47” și cu 200.000 de dolari la Super PAC MAGA Inc.

“Republican, democrat… Sunt un petrolocrat.” a spus miliardarul american pentru Financial Times în 2022.

În ciuda susținerii sale actuale pentru Trump – și a prezenței sale la numeroase strângeri de fonduri în numele fostului președinte -, Hamm a contribuit cu sume mari de bani atât pentru guvernatorul Ron DeSantis, cât și pentru fosta ambasadoare a SUA la ONU, Nikki Haley, ambii rivali ai lui Trump în alegerile primare ale republicanilor.

Unele surse au afirmat că Hamm pare că i-ar spus fi spus lui Trump în 2023 că ar trebui să-și încheie campania prezidențială, invocând “haosul” care îl însoțește. “Știu că nu a fost fericit,” a afirmat Hamm despre acel moment. “Atât pot face. Cât de serios ia el recomandarea mea, nu știu.”

Ike Perlmutter

Isaac ‘Ike’ Perlmutter, fostul președinte al companiei Marvel Entertainment, a fost multă vreme un consilier informal al lui Trump, inclusiv în ceea ce privește chestiunile veteranilor.

ProPublica a scris că Perlmutter s-a împrietenit cu fostul președinte în calitatea sa de membru al clubului Mar-a-Lago din Florida, deținut de Trump.

În martie, Perlmutter și soția sa Laura au dat fiecare câte 5 milioane de dolari pentru Right for America, un Super PAC pro-Trump.

Miriam Adelson

Miriam Adelson, care activează în domeniul cazinourilor, intenționează să susțină eforturile grupului Super PAC Preserve America de a-l ajuta pe fostul președinte să revină în Biroul Oval.

Potrivit Politico, Adelson plănuiește să joace un rol major în finanțarea Super PAC-ului pro-Trump fondat în timpul campaniei de realegere a fostului președinte din 2020. Grupul este acum reconstituit cu scopul de a sprijini eforturile lui Trump pentru 2024.

Nu este clar cât de mult va dona Adelson grupului de acțiune, dar o sursă a spus că grupul se aștepta să cheltuiască mai mult decât a făcut acum patru ani, când Adelson și soțul ei, Sheldon, au donat 90 de milioane de dolari pentru Preserve America. Fondurile lor au reprezentat aproximativ 85 la sută din ceea ce a strâns organizația în total.

Adelson, care este acționarul principal al Las Vegas Sands și care deține, de asemenea, un pachet majoritar de acțiuni al echipei de baschet Dallas Mavericks împreună cu ginerele ei, are o avere netă estimată la 33,3 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

Investiția preconizată a lui Adelson reprezintă un impuls major pentru Trump, care a cultivat-o ca parte a unui efort mai amplu de a aduce mari donatori republicani în tabăra sa. Fostul președinte s-a întâlnit cu Adelson de câteva ori în ultimele luni și a vorbit cu ea și la telefon, potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile. Adelson a decis să nu participe la alegerile primare republicane, în ciuda faptului că a fost curtat de mai mulți candidați.

Relația lui Adelson cu Trump datează de mulți ani. Miriam și Sheldon au luat partea la inaugurarea lui Trump din 2017, iar în 2018 Trump i-a acordat lui Miriam, un medic specializat în reabilitarea dependenței de droguri, Medalia Prezidențială a Libertății.

Într-un material din 2021 despre activitatea politică a lui Miriam Adelson, Trump a lăudat-o ca fiind o “femeie minunată pe care soțul ei a iubit-o foarte mult și, în același timp, este respectată pentru marea ei inteligență.”

La fel ca și soțul ei Sheldon, Adelson, născută în Tel Aviv, a fost de multă vreme un susținător deschis al Israelului. Adelson, care publică ziarul Israel Hayom, a comparat atacul teroriștilor Hamas din 7 octombrie asupra Israelului cu atacurile teroriste împotriva Americii din 11 septembrie 2001.

Bill Ackman

Business Insider a scris recent că CEO-ul Pershing Square Capital Management, Bill Ackman, se gândește să-l sprijine pe Donald Trump.

Potrivit mai multor rapoarte, Ackman are în vedere un anunț public de sprijinire a lui Trump.

El s-ar alătura astfel unei liste tot mai mari de titani de pe Wall Street care s-au strâns în spatele fostului președinte, a scris publicația.

Ackman, fondatorul și CEO-ul Pershing Square Capital Management, a donat anterior un milion de dolari unui Super PAC care îl sprijină pe congresmanul democrat Dean Phillips din Minnesota, după ce acesta a lansat un efort electoral împotriva președintelui Biden. Ackman a susținut-o și pe Nikki Haley în alegerile primare republicane.

Ackman i-a sprijinit pe democrați în trecut, dar a susținut unii candidați conservatori mai recent, exprimând de asemenea poziții de dreapta.

În ianuarie, de exemplu, el a descris inițiativele privind diversitatea, echitatea și incluziunea drept rasiste. “DEI este rasist pentru că rasismul invers este rasism, chiar dacă este împotriva oamenilor albi (și este remarcabil că trebuie chiar să subliniez acest lucru),” a scris Ackman pe X.

După atacul brutal al grupării Hamas împotriva Israelului, Ackman a făcut presiuni asupra administrației Universității Harvard (pe care a absolvit-o) să adopte o poziție mai fermă împotriva atacului și să protejeze studenții de antisemitismul din campus.

De asemenea, în urma condamnării lui Trump în procesul ‘Bani pentru Stormy Daniels’ săptămâna trecută, Ackman a distribuit o postare pe X a guvernatorului DeSantis, condamnând verdictul. “Cred că orice persoană obiectivă ar trebui să fie de acord cu @GovRonDeSantis aici”, a scris el, după ce guvernatorul de Florida a criticat politizarea justiției.

