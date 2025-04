Cine sunt inculpații trimiși în judecată pentru utilizarea de simboluri legionare la comemorarea din 2024 a lui Zelea Codreanu / Printre ei, ”Doamna cu copilul în brațe” care saluta legionar și șeful autoproclamat al Mișcării Legionare din România

La începutul acestei luni, opt persoane au fost trimise în judecată pentru utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Infracțiunile ar fi fost comise în luna noiembrie 2024, la Tâncăbești, în timpul comemorării a 86 de ani de la moartea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu. Printre cei inculpați se află Șerban Suru, autoproclamat șef al Mișcării Legionare din România, Florin Dobrescu, vicepreședintele Fundației ”Ion Gavrilă Ogoranu”, un politician din Lugoj și ”Doamna cu copilul în brațe” – fotografiată cu brațul întins într-o ipostază devenită virală.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. Contactat de G4Media.ro, Florin Dobrescu, organizatorul comemorării, a declarat că ”Este clar că descinderile, perchezițiile și aducerea noastră cu mascații, în zorii zilei de 7 decembrie 2024, au fost în directă legătură cu evenimentele legate de anularea alegerilor. (…) Istoria ne-a arătat că, dincolo de toate defectele ei, democrația de tip occidental este singurul sistem de guvernare viabil.”

Rechizitoriul din acest dosar a fost înregistrat la Judecătoria Buftea pe 8 aprilie și a fost întocmit de către un procuror de la unitatea de parchet din aceeași localitate.

În comunicatul remis presei cu această ocazie, anchetatorii au informat că dosarul a pornit de la o sesizare din oficiu a polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov — Serviciul de Investigaţii Criminale care au constatat că, în spațiul public, pe aplicația Facebook, a apărut un videoclip în care se aflau mai multe persoane, lângă monumentul ”Crucea lui Corneliu Zelea – Codreanu” din comuna Snagov, satul Tâncăbeşti, judeţul Ilfov. În imagini, aceștia fluturau steaguri tricolore, precum și steaguri pe fundal verde ce păreau a înfățișa simbolul Mişcării Legionare, respectiv Garda de Fier.

După câteva zile, în acest dosar au fost efectuate mai multe percheziții în mai multe județe (Ilfov, Neamţ, Maramureş, Timiş şi Sălaj) și au fost puse sub control judiciar persoane suspecte de săvârșirea infracţiunii de utilizare în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prevăzută de art. 4 alin. (2) din O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

În final, opt inculpați au fost trimiși în judecată pentru faptul că, la evenimentul din noiembrie 2024, în prezenţa câtorva zeci de persoane și în contextul unei slujbe religioase, ”fie au efectuat salutul legionar, fie au purtat articole de îmbrăcăminte specifice portului legionar ori au fluturat un drapel tricolor cu semnul fascist simbolizând «superioritatea rasei albe»”, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii. Dosarul se află în fază de Cameră Preliminară.

Cei opt inculpați sunt Iarcă Marius Adrian, Suru Şerban, Stepan Tiberiu Petru, Dobrescu Florin, Dobrescu Ionela Lăcrămioara, Fati Mihai Tudor,

Gheorghişor Cristina și Dumitru Andreea Maria.

Șerban Suru s-a autoproclamat pe conturile sale de socializare drept șeful Mișcării Legionare din România. În 2015, el s-a opus public unei inițiative parlamentare de interzicere a acţiunilor, organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob, dar şi a celor cu caracter „legionar”. ”Cineva încearcă să ne bage un cuțit pe la spate, după o activitate de peste 20 de ani în deplină legalitate cineva zice: nu, de acum încolo dumneavoastră sunteți un pericol, e adevărat că nu ați făcut-o timp de 20 de ani, dar avem noi garanția că o veți face de acum încolo. Mi se pare de un absurd total”, declara Suru cu acea ocazie.

Într-un raport din mai 2015, Centrul de Monitorizare și Combatere a Antisemitismului în România îl descria pe Suru drept ”neofascist, pro-legionar, este liderul grupării intitulate «Legiunea Arhanghelul Mihai – Garda de Fier». (…) In ciuda aparentelor sale publice, provocatoare, in uniforma legionara, in ciuda faptului ca este unui dintre cei mai activi promotori ai neofascismului si a doctrinei legionare, Serban Suru, nu a fost niciodata tras la raspundere pentru activitatile sale care promoveaza nationalismul-extremist si memoria celor care au comis, in timpul celui de al doilea razboi mondial, crime impotriva poporului roman, inclusiv impotriva evreilor romani.”

Pe conturile sale de socializare, Marius Adrian Iarcă apare îmbrăcat în uniformă legionară, inclusiv în timpul unei comemorări a lui Zelea Codreanu din anii trecuți. Petru Tiberiu Stepan este un politician din Lugoj care, în 2020, a candidat, fără succes, pentru a deveni consilier local independent. Pe un cont de socializare, pe o fotografie a sa apare unul dintre simbolurile Partidului Nazist – medalia militară Crucea de Fier care, utilizată în contextul unor manifestații rasiste, xenofobe și antisemite, încalcă prevederile Legii 217/2015 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii și omenirii.

Alți inculpați sunt soții Florin și Ionela Lăcrămioara Dobrescu, primul fiind vicepreședintele Fundației ”Ion Gavrilă Ogoranu”. Într-un articol publicat la scurt timp după comemorarea din noiembrie 2024, Florin Dobrescu era prezentat drept organizator al evenimentului de la Tâncăbești. În fotografii de la diferite manifestări la care a participat de-a lungul timpului, Dobrescu apare alături de fostul președinte al României, Emil Constantinescu, actorul Dan Puric sau de controversatul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Contactat de G4Media.ro, Florin Dobrescu a declarat că ”În legătură cu actul de trimitere în judecată a mea și a celorlalți participanți la comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu de la Tâncăbești, consider necesare următoarele precizări:

1. Comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu de la Tâncăbești are loc, din 1994 încoace, anual, în preajma zilei de 30 noiembrie. Inițiată la început de supraviețuitori ai închisorilor comuniste, grupați în Partidul „Totul pentru Țară” („Pentru Patrie” un timp), comemorarea a continuat să fie asumată și organizată de subsemnatul începând cu anul 2015. De asemenea, anual organizează comemorare în acel loc dl Șerban Suru, de asemenea vechi colaborator al foștilor deținuți politici după 1990, împreună cu organizația dumnealui. Anul trecut, cele două comemorări s-au oficiat la aceeași ora, așadar în comun. Precizez că, în fiecare an, anunț autoritățile locale și ale ordinii publice, solicitându-le prezența la comemorare (pot proba acest lucru). De asemenea, am permis întotdeauna accesul presei și am permis oricui să fotografieze / filmeze.

În 2021 mi s-a deschis un dosar penal pentru organizarea acestei comemorări, în baza OUG 31/2002, dosar clasat de procuror, care a constatat că nu sunt întrunite condițiile pentru trimiterea în judecată. 2) Este clar că descinderile, perchezițiile și aducerea noastră cu mascații, în zorii zilei de 7 decembrie 2024, au fost în directă legătură cu evenimentele legate de anularea alegerilor. Pentru că s-a încercat, fără temei, asocierea noastră cu curentul politic din jurul lui Călin Georgescu și așa numita mișcare suveranistă, consider necesar să precizez că nu am avut și nu avem nici o implicare în așa ceva.

Bătrânii luptători anticomuniști care ne-au crescut și educat, care ne-au insuflat respectul pentru Corneliu Codreanu, au avut întotdeauna o orientare prooccidentală, militând consecvent, după 1990, pentru scoaterea României de sub influența nefastă a Rusiei și integrarea sa în structurile euro-atlantice. Ei ne-au învățat să acționăm întotdeauna în acord cu legile țării și Constituția, repudiind orice acțiuni destabilizatoare sau contrare ordinii de drept. Istoria ne-a arătat că, dincolo de toate defectele ei, democrația de tip occidental este singurul sistem de guvernare viabil.”

Referitor la celelalte două inculpate din dosar, Dobrescu a afirmat că Andreea Maria Dumitru este studentă, iar Cristina Gheorghișor – ”Doamna cu copilul în brațe”, devenită faimoasă după ce a fost fotografiată în timpul comemorării în timp ce efectua salutul legionar. ”S-a speriat foarte tare după ce a demarat ancheta. Este psiholog și, chiar în acele zile, dăduse interviu pentru a fi angajată la o grădiniță privată din București. Când fotografia a devenit virală, i s-a respins colaborarea”, a declarat Florin Dobrescu despre Gheorghișor.