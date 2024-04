EXCLUSIV Cine sunt Cătălin Deaconescu, Bogdan Hreapcă și Adrian Stănescu din echipa de susținători ai lui Cătălin Cîrstoiu: Un expert în energie, fostul om de achiziții a lui Sorin Oprescu, în prezent șeful achizițiilor de la Spitalul Universitar și un fost șef de cabinet al primarului condamnat pentru corupție

Din echipa de susținători ai candidatului comun PNL-PSD, la primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, fac parte Cătălin Deaconescu, consilier PNL în cadrul Consiliului General al Municipiului București, Bogdan Hreapcă, un fost om de încredere al lui Sorin Oprescu, atât la Spitalul Universitar, cât și la Primăria Capitalei și Adrian Stănescu, fostul șef de cabinet al fostului primar condamnat pentru corupție, au declarat pentru G4Media.ro mai multe surse PNL și PSD. Potrivit surselor G4Media.ro, cei trei sunt de fapt considerați ca făcând parte din staff-ul de campanie al lui Cîrstoiu.

Bogdan Hreapcă este în prezent manager de investiții la Spitalul Universitar, condus de Cătălin Cîrstoiu din poziția de manager.

Adrian Stănescu, fostul șef de cabinet al lui Sorin Oprescu la Primăria Capitalei, ar fi unul dintre denunțătorii fostului primar al Bucureștiului, condamnat pentru corupție. După Primăria Capitalei, Stănescu s-ar fi angajat consilier la unul dintre adjuncții Serviciului Român de Informații. Ulterior, ar fi fost concediat din acest post.



UPDATE 19.07 Cătălin Cîrstoiu a transmis G4Media.ro următoarele precizări: ”Campania mea e susținută de echipele PSD și PNL. Îmi pare rău că nu am răspuns în timp util. Recunosc că mă sfătuiesc cu mulți oameni care vor să participe activ și că odată ce voi avea un sediu de campanie, voi avea și o echipă proprie. Ce pot să vă spun e că Adrian Stănescu nu are CERT nicio legătură cu asta. Deaconescu este membru PNL și delegat de PNL pentru activități de campanie. Iar Bogdan Hreapcă este director de investiții la SUUB și da, ne sfătuim în mod evident.” UPDATE 19.30 Adrian Stănescu a transmis G4Media.ro că nu face parte din echipa de campanie a mediului Cîrstoiu. El susține că nu a fost denunțătorul lui Sorin Oprescu și că n-a fost dat afară din SRI, ci ar fi plecat la cerere.

Liberalul Cătălin Deaconescu are o experiență mare în administrația publică a Capitalei. Fost prefect al Capitalei, fost membru în CA la RADET și fost director de cabinet în Ministerul Energiei, Deaconescu a reușit în 2017, timp de 2 săptămâni, să aibă concomitent funcții de conducere la 3 entități implicate în alimentarea cu căldură și apă caldă a Capitalei, a dezvăluit o investigație Profit.ro

Astfel, Deaconescu a fost, în intervalul respectiv, în același timp consilier general al municipiului București, care controlează RADET, administrator al producătorului de energie termică ELCEN, căruia RADET îi datorează peste 3,6 miliarde de lei, și membru în Consiliul de Administrație al Engie România, compania-mamă a Distrigaz Sud, care a poprit recent conturile ELCEN pentru datorii de 11,6 milioane lei.

Deaconescu a atacat-o de mai multe ori pe Gabriela Firea pe când era primar general al Capitalei. De exemplu, Deaconescu a criticat-o pe Firea și pentru proiectul de testare în masă a bucureștenilor în timpul pandemiei Covid, acuzând-o că risipește banii publici.

Azi lucrează împreună, teoretic, la campania candidatului comun PSD-PNL.

Contactat de G4Media.ro, Deaconescu nu a fost disponibil pentru comentarii.

Cătălin Deaconescu a ocupat funcția de Prefect al Capitalei în perioada 28 august 2007 – 18 iunie 2008, iar anterior a fost Subprefect al Capitalei. Între 2002-2005, el a fost membru al comisiei de administrație publică a PNL, din decembrie 2003 până în iunie 2005 a fost președinte al TNL București, iar între iunie-decembrie 2005 a deținut funcția de vicepreședinte PNL sector 3.

Un alt personaj văzut în echipa de campanie a mediului Cătălin Cîrstoiu este Bogdan Hreapcă. A fost unul dintre oamenii de încredere ai lui Sorin Oprescu. În prezent este, conform paginii de Linkedin, manager de investiții la Spitalul Universitar din 2020. ”L-am văzut de două trei ori, dar nu știu ce rol are în echipa de campanie a lui Cătălin Cîrstoiu”, ne-a declarat un liberal. Potrivit altor surse, Hreapcă și Stănescu fac fundraising pentru Cîrstoiu, în timp ce Deaconescu ține legătura cu cele două partide, PNL și PSD.

Potrivit unei investigații GSP din 2017, Bogdan Hreapcă, „amic al lui Mircea Oprescu, fiul primarului”, a fost angajat ca șef la Achiziții. Hreapcă spune că a mers la managerul spitalului (Adriana Nica – n.red) și și-a „căutat de lucru”. Declară că o cunoștea și știa că este partenera de viață a lui Oprescu, dar susține că acest lucru nu are legătură cu angajarea sa. A lucrat în Primaria Capitalei sub comanda fostului edil ca șef la Investiții. A coordonat construirea Stadionului Național care a ajuns în final să coste dublu față de contractul inițial”. (Sursa Tolo.ro)

Potrivit contului de Linkedin, Hreapcă a fost director de achiziții la Spitalul Universitar (aprilie 2017 – decembrie 2017), director de vânzări la Swarco First in Traffic Solutions (aprilie 2016 – aprilie 2017), General Manager pe dezvoltare la Primăria Capitalei în timpul mandatuluil lui Sorin Oprescu (august 2008 – decembrie 2015).

Mai multe surse au confirmat prezența lui Hreapcă în echipa de campanie a medicului Cîrstoiu, însă este neclar ce rol are. Contactat de G4Media.ro, Hreapcă a declarat: ”Eu sunt angajat al Spitalului de Urgență Universitar București cu contract de muncă în funcția de director admin-investiții. Precizez că nu am calitate de funcționar public. Nu am nici o poziție în echipa de campanie. Ca persoană privată îl suțin pe domnul Cîrstoiu în acest demers”.

Întrebat ce rol au în echipa de campanie liberalul Cătălin Deaconescu și Bogdan Hreapcă, medicul Cătălin Cîrstoiu nu a transmis până la ora publicării acestui articol niciun răspuns.

Oficial, PNL și PSD i-au anunțat drept coordonatori de campanie pe București pe Sebastian Burduja și pe Gabriela Firea după ce Cîrstoiu a fost anunțat candidat comun. Cei doi se pregăteau de candidaturi separate pentru PNL respectiv PSD.