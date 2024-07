Ciclism: Tadej Pogacar a câștigat etapa a 19-a din Turul Franței / Slovenul este la un pas de triumful în LeTour după Etapa Regină

Ciclistul sloven Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a câștigat etapa a 19-a a Turului Franței, Embrun – Isola 2000, de 144,6 km. Pogacar s-a detașat considerabil în clasamentul tricoului galben după Etapa Regină, iar forma sa îl conduce spre câștigarea LeTour.

Cu 10 km înainte de finish-ul de la Isola 2000, Pogacar a atacat, depășind câțiva adversari până la ciclistul american Matteo Jorgenson, care conducea cursa.

Matteo Jorgenson a preluat conducerea în urma unei evadări de șase oameni. Când mai erau 10 km până la sosire, Pogacar era la trei minute în urmă, până în momentul în care slovenul a lansat un atac exploziv pentru a-l ajunge și a-l depăși, trecând singur linia de sosire.

Altitudinea de 2.500 de metri din Alpi nu l-a oprit pe sloven din a obține cea de-a 4-a victorie din acest Tur și a 14-a din acest an.

Pogacar a făcut o plecăciune când a câștigat etapa, cu Jorgenson terminând la 20 de secunde în urmă. Adam Yates (Jayco-AlUla) a fost la 40 de secunde, iar Evenepoel (Soudal-Quick Step) și Vingegaard (Visma-Lease a Bike) au terminat la 1:42.

Cei doi din urmă au dat mâna când au ajuns la finish. Ambii au încercat să îl prindă pe Tadej la un moment dat, dar fără vreo șansă reală. Forma acestuia a fost excepțională pe Bonette și pare că nu mai are ce să-l oprească din realizarea dublei Giro d’Italia – Turul Franței.

În schimb, Pogacar a cedat tricoul alb cu buline în clasamentul cățărătorilor în favoarea ecuadorianului Richard Carapaz (EF Education). Carapaz are 101 puncte, în timp ce Pogacar are 87. Eritreeanul Biniam Girmay conduce în clasamentul sprinterilor, iar Evenepoel poartă în continuare tricoul alb al tinerilor sub 25 de ani.

În clasamentul general, Tadej Pogacar s-a detașat la 5 minute și 3 secunde de ocupantul locului doi, Jonas Vingegaard, iar Remco Evenepoel este pe locul 3, la 7 minute și o secundă în urmă.

Sâmbătă urmează etapa cu numărul 20 din Turul Franței, care va fi în munte pe traseul Nice – Col de la Couillole, de 132,8 km.