China mizează pe faptul că poate câștiga războiul comercial cu SUA și alege să joace dur cu Trump (WSJ)

În conflictul comercial cu Washingtonul, Beijingul crede că a găsit călcâiul lui Ahile al Americii: obsesia președintelui Trump pentru piața bursieră, scrie Wall Street Journal.

Liderul Chinei, Xi Jinping, pariază că economia SUA nu poate absorbi un conflict comercial prelungit cu a doua cea mai mare economie a lumii, potrivit unor persoane apropiate procesului decizional de la Beijing. China menține o poziție fermă din cauza convingerii sale, au spus aceste persoane, că un război comercial în escaladare va afecta piețele, așa cum s-a întâmplat în aprilie, după ce Trump a anunțat așa-numitele tarife de Ziua Eliberării, determinând Beijingul să riposteze.

China se așteaptă ca perspectiva unui alt colaps al pieței să-l oblige în cele din urmă pe Trump să negocieze la summitul preconizat cu Xi la sfârșitul acestei luni, au spus persoanele respective.

Beijingul a continuat să joace dur săptămâna aceasta, escaladând conflictul comercial luni prin sancționarea unităților americane ale companiei sud-coreene de transport maritim Hanwha Ocean. Măsura a zguduit piețele americane marți, declanșând o vânzare masivă, pe măsură ce speranțele de calmare a tensiunilor s-au estompat, înainte ca indicii principali să se redreseze parțial și să se stabilizeze în după-amiaza.

Săptămâna trecută, Beijingul a impus restricții drastice asupra exportului de minerale rare, care sunt vitale pentru industria electronică de consum și cea tehnologică. Trump a amenințat apoi cu tarife suplimentare de 100% asupra Chinei începând cu 1 noiembrie.

Ambele părți au oscilat între discursuri dure și detensionare în ultimele zile, dar retorica a luat o turnură mai dură marți. Ministerul comerțului din China a acuzat SUA de „standarde duble” în ceea ce privește amenințările cu tarife și a promis că China va „lupta până la capăt” în disputa comercială.

Pe platforma sa socială Truth Social, Trump a declarat că SUA ia în considerare „încetarea relațiilor comerciale” cu China în ceea ce privește uleiul de gătit și alte „elemente comerciale”, din cauza refuzului Chinei de a cumpăra soia din SUA – o decizie pe care Beijingul a prezentat-o drept represalii pentru tarifele impuse de Trump.

Bursa a rămas unul dintre puținele mecanisme de control asupra unui președinte care a exercitat puterea executivă în mod agresiv.

Trump folosește frecvent piața ca barometru în timp real al gestionării sale economice. El a recurs la rețelele sociale pentru a trâmbița recordurile pieței, atribuind meritele politicilor administrației sale, precum dereglementarea și reducerile fiscale. În schimb, atunci când piața a șovăit, în special ca răspuns la politicile sale comerciale agresive, el a avut tendința de a se retrage sau de a lansa perspectiva unor noi acorduri.

În timp ce Trump laudă puterea economiei americane, oficialii chinezi văd slăbiciuni care s-ar agrava în timpul unui război comercial. Având în vedere încetinirea angajărilor, contractarea producției și creșterea prețurilor, mulți economiști spun că SUA nu sunt în măsură să absoarbă o altă luptă comercială majoră cu China. Reacția negativă puternică a pieței de vineri la noile restricții ale Chinei privind pământurile rare și potențialele represalii ale SUA au servit ca un memento al vulnerabilității economice pe care Beijingul încearcă să o exploateze.

Economia Chinei se află într-o recesiune prelungită, afectată de prăbușirea pieței imobiliare, creșterea continuă a datoriilor și slăbirea încrederii consumatorilor. Cu toate acestea, Xi este mult mai puțin afectat de fluctuațiile pieței, chiar dacă economia chineză se confruntă cu perspective incerte.

În declarațiile făcute marți reporterilor la Casa Albă, Trump a afișat o combinație între afinitatea personală pe care o manifestă de obicei față de Xi și confruntarea deschisă atunci când abordează disputa comercială cu China. Trump a încadrat conflictul prin prisma relației sale cu liderul chinez, pe care l-a numit prieten.

„Am o relație excelentă cu Xi”, a spus Trump, înainte de a adăuga rapid: „Dar uneori devine irascibil”.

Recunoscând gravitatea recentelor acțiuni ale Chinei, de la noile controale asupra exporturilor de metale rare până la ultimele sancțiuni legate de transportul maritim, Trump a spus: „Ni se dau multe lovituri”.

Apoi a trecut la apărarea strategiei sale economice împotriva temerilor legate de o recesiune a pieței, prezentând SUA ca fiind impermeabilă la presiuni. „Suntem cea mai de succes țară din istorie”, a spus Trump.

Beijingul și-a moderat tonul duminică, după ce Trump a reacționat furios la restricțiile privind pământurile rare, dar dezamorsarea tensiunilor părea a fi o pauză tactică.

Potrivit persoanelor apropiate procesului decizional de la Beijing, strategia dură a lui Xi se bazează pe convingerea că Trump va ceda în cele din urmă și va oferi concesii, în loc să folosească propria influență semnificativă a Washingtonului. Această încredere a fost alimentată, au spus oamenii, de armistițiul comercial dintre SUA și China încheiat în mai. Trump impusese tarife de peste 100% asupra produselor chinezești, dar a cedat după ce Beijingul și-a folosit influența ca cel mai important exportator mondial de magneți din metale rare.

„Tocmai convingerea Chinei că Trump va ceda – așa cum a părut să facă în cazul magneților la începutul acestui an – i-a determinat să escaladeze masiv conflictul”, a declarat Rush Doshi, cercetător la Universitatea Georgetown și la Consiliul pentru Relații Externe, care a lucrat anterior în administrația Biden.

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a declarat marți pentru CNBC că înalți oficiali din Washington și Beijing au purtat discuții luni cu privire la ultimele tensiuni comerciale, afirmând că ambele părți „vor reuși să le rezolve”.

Persoane familiarizate cu problema au declarat că ambasadorul SUA în China, David Perdue, a încercat să organizeze o convorbire telefonică între secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, care conduce echipa de negociatori americani, și omologul său chinez, vicepremierul He Lifeng.

Atenția se îndreaptă acum către summitul preconizat între Trump și Xi, când ambii vor participa la o reuniune a liderilor din Asia-Pacific în Coreea de Sud la sfârșitul acestei luni.

„Întâlnirea va fi mesajul. Nu vor exista progrese majore”, a declarat Ryan Hass, directorul centrului pentru China al think tank-ului Brookings Institution și fost înalt funcționar în domeniul securității naționale. „Xi va dori să folosească întâlnirea pentru a proiecta o mai mare stabilitate și previzibilitate. Trump ar putea căuta asigurări cu privire la fluxurile de elemente rare. Este posibil ca aceștia să anunțe o prelungire a armistițiului comercial care limitează escaladarea tarifelor.”