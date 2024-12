Charles Leclerc, cel mai rapid în primul antrenament contând pentru MP de Formula 1 de la Abu Dhabi

Charles Leclerc a stabilit cel mai bun timp în primul antrenament liber contând pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi, ultima etapă a sezonului 2024.

Pilotul celor de la Ferrari a oprit cronometrul la 1:24.321.

Monegascul l-a devansat pe Lando Norris, de la McLaren, acesta având o întârziere de 0.221. Al treilea a fost Lewis Hamilton (+0.485), britanicul fiind urmat de coechipierul George Russell (+0.844).

Antrenament 1, Abu Dhabi, rezultate complete

FP1 CLASSIFICATION

All the details from the opening session on track 👇#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/bC2VAyjAnV

— Formula 1 (@F1) December 6, 2024