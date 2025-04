Champions League își află marți primele semifinaliste – Programul tv

Champions League revine în atenția pasionaților de fotbal, marți seară urmând să aibă loc returul primelor două sferturi de finală. Barcelona va juca la Dortmund, iar Aston Villa îi va primi pe cei de la PSG, ambele partide fiind de la ora 22:00.

De la ora 22:00

Barcelona pare că a rezolvat această dublă manșă încă din meciul tur, unde s-a impus categoric, scor 4-0, după un joc în care catalanilor le-a ieșit aproape totul, iar nemților aproape nimic.

Miracole s-au mai văzut în fotbal, însă diferența de valoare din tur pare că este prea mare pentru ca nemții să poată crede cu adevărat într-o calificare.

Niko Kovač, antrenorul Borussiei (cel care a lucrat cu Flick la Bayern la începutul sezonului istoric făcut de bavarezi în 2020 – Flick fiind cel care a preluat echipa din noiembrie 2019 și a dus-o spre „triplă”), a declarat înainte de acest meci că își dorește ca echipa lui să arate o altă față față de cea din tur. Totodată, este conștient că Barcelona este încă neînvinsă în 2025, dar că acesta este tipul de meci pentru care se joacă fotbal.

Borussia vine după un „Der Klassiker” terminat 2-2, unde Kovač nu a menajat jucătorii, iar asta poate afecta aportul fizic pe care îl pot pune în teren nemții.

Barcelona, în schimb, se prezintă în Germania după o victorie crucială în lupta pentru titlu din Spania, 0-1 pe terenul lui Leganés.

Flick a menajat mai puțini jucători decât erau așteptările generale, întrucât acest meci din deplasare era foarte important. Este de așteptat ca Barcelona să facă rotații în meciul de la Dortmund, mai ales având în vedere avantajul mare obținut în tur.

Atmosfera de la Dortmund este celebră, iar dacă nemții vor reuși să înscrie două goluri în începutul de meci, pe fondul unei relaxări a spaniolilor, meciul poate lua o întorsătură neașteptată.

PSG este singura echipă dintre cele rămase în competiție care nu a jucat în acest weekend, francezii mutând meciul de campionat programat pentru a se putea odihni înaintea acestei confruntări.

Aston Villa a câștigat categoric meciul de sâmbătă cu deja retrogradata Southampton, scor 0-3.

Unai Emery a declarat la conferința de presă premergătoare zilei meciului că are un plan de joc bine pus la punct și că ar fi fantastic să reușească să ducă meciul în prelungiri și la penalty-uri (în tur, a fost 3-1 pentru parizieni pe Parc des Princes).

Este clar că spaniolul are ceva de demonstrat fostei sale echipe, iar șansele formației sale nu sunt deloc de ignorat. Englezii sunt foarte bine organizați din punct de vedere tactic, iar intensitatea cu care sunt obișnuiți din Premier League îi va ajuta să fie la nivel cu PSG, chiar dacă parizienii au fost mult superiori în dubla manșă cu Liverpool, actualul lider din campionatul Angliei.

Pe de altă parte, PSG este într-o formă excepțională, iar intensitatea mai sus menționată cu care joacă francezii, dar și dezinvoltura venită din calitățile tehnice mult peste medie ale fiecărui jucător de câmp, va fi foarte greu de gestionat.

Aston Villa va trebui să știe să absoarbă această presiune și să profite de situațiile de contraatac, care cu siguranță vor veni în urma stilului ofensiv al parizienilor.

Dacă Villa reușește să marcheze repede, deja lucrurile nu vor mai părea așa de clare. Englezii vor avea nevoie și de puțin noroc, iar scenariul în care aceștia se pot califica va semăna cu meciul de anul trecut dintre PSG și Dortmund – dublă manșă în care francezii au ratat enorm.

Cu toate că PSG pleacă favorită clar, Champions League este o competiție în care fiecare mic detaliu este crucial, iar tradiția și anvergura au un rol important.

S-a văzut, cu atât mai mult în ultimii ani, cum istoria poate reprezenta un atu în această competiție, chiar dacă jucătorii actuali nu au nicio legătură cu cei care au câștigat titlurile respective. Simplă „greutate” a tricoului și a stemei unui club poate intimida adversarul, iar în același timp să le ofere celor care îl poartă încredere.

