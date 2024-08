Cele mai bine îmbrăcate celebrități și modele din luna August / De la Blake Lively, Lindsay Lohan la Zoe Kravitz

Luna August vine cu o mulțime de evenimente și petreceri. De la Festivalul de film de la Veneția la covorul roșu al lansărilor de film. Lucru care aduce pe scena modei o multitudine de ținute de vară și diferite stiluri pentru vremea caldă, dar și look-uri de vacanță din care puteți să vă inspirați.

În timp ce vedetele participă la aceste evenimente, iată care sunt ținutele favorite de până acum, conform Harper’s Bazaar UK.

9 august – Lindsey Lohan și Jamie Lee Curtis

Linsey Lohan a purtat Balmain Couture și Jamie Lee Curtis în Cinq a Sept la evenimentul Disney D23 în California.

2. 8 august – Blake Lively și Isabela Ferrer la ședința foto pentru noul film It Ends with Us

Blake a purtat un costum larg de la Stella McCartney brodat cu flori și Isabela a purtat un compleu marca Simone Rocha acoperit în corsaje 3D.

3. 8 august – Zoe Kravitz la premiera din LA a filmului Blink Twice

Zoe a purtat o rochie elegantă neagră decupată în talie și lungă până în pământ marca Saint Laurent pe care a accesorizat-o cu bijuterii de Jessica McCormack. Zoe Kravitz este fiica celebrului artist rock Lenny Kravitz.

4. 8 august – Naomi Ackie la premiera filmului Blink Twice din LA

Noami a avut o ținută marca Ferragamo, o rochie albă cu tiv cu pene albe.

5. 8 august – Sabrina Carpenter la evenimentul de la Variety Power of Young Hollywood în LA.

Ținuta Sabrinei a fost realizată de brandul italienesc Miu Miu, o rochie lungă nude-galben cu pietre și corset mulat în partea de sus.

6. 6 august – Blake Lively la premiera filmului ei It Ends with Us din New York

Blake a avut o ținută unică vintage, văzută mai întâi pe Britney Spears la Milan Fashion Week în 2002, marca Versace.

7. 6 august – Jenny Slate la premiera filmului It Ends with Us din New York

Jenny a purtat o rochie lungă înflorată, de vară, decoltată matca Rodarte.

8. 6 august – Kate Blanchett la ecranizarea filmului Borderlands

Kate Blanchett a purtat un top unic de la Hodakova, un brand suedez, creat din capete de linguri [e care l-a asortat cu o pereche de pantaloni negri de costum și bijuterii Louis Vuitton.

9. 5 august – Marisa Abela la premiera serialul Industry din New York

Marisa a purtat un costum marca Dolce & Gabbana format din pantaloni largi cu talie înaltă cu detaliu din satin, un sacou scurt până la mijloc și o bustieră neagră de satin. Ținuta a fost accesorizată cu un ceas mare marca Cartier.

10. 4 august – Alisha Boe la evenimentul Omega din timpul Jocurilor Olimpice

Celebra actriță a purtat o rochie de gală Vivienne Westwood cu un corset fără bretele, roz cu broderie cu pietre pe deasupra, pe care a accesorizat-o bineînțeles cu un ceas Omega.