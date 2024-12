Cele mai așteptate filme din 2025: Superman, Jurassic, Wolfman și Michael sunt pe listă

După un an plin de emoții interioare animate, mutanți, extratereștri, gladiatori și vrăjitoare, noul an va aduce o recoltă de filme noi (sau, recent reluate) din care să alegeți. Multe filme viitoare sunt continuări, reboot-uri și extensii de francize, care pot fi atribuite înclinației Hollywood-ului de a juca în siguranță cu proprietățile cunoscute, dar este, de asemenea, o dovadă a dorinței noastre colective de a vedea unde merg lucrurile în continuare pentru unele dintre cele mai iubite personaje și lumi, transmite CNN.

Deși nu este deloc exhaustivă, iată o colecție a unora dintre filmele importante care trebuie urmărite în 2025:

„Back in action”

Totul este deja în titlu: un film de spionaj Netflix care marchează „întoarcerea” a două vedete îndrăgite – Cameron Diaz, care s-a îndepărtat de lumina reflectoarelor lungmetrajelor de la Hollywood timp de aproximativ zece ani, și Jamie Foxx, laureat al premiului Oscar, care se întoarce după câteva probleme de sănătate. Cei doi au făcut echipă anterior pentru musicalul „Annie” din 2014. „Back in Action” va începe să fie difuzat pe 17 ianuarie.

‘Cei patru fantastici: Primii pași’

După un an relativ ușor din punct de vedere al conținutului – cu două adăugiri binevenite în 2024, în sfera cinematografică cu „Deadpool & Wolverine” și la televiziune cu delicioasa vrăjitoare „Agatha All Along” – Marvel se întărește din nou, aducând trei filme noi în MCU în 2025: „Captain America: Brave New World” (a.k.a. Cap’n America 4) în februarie, «Thunderbolts» în mai și ”The Fantastic Four: Primii pași”, care va apărea pe 25 iulie. Acesta din urmă îi are ca protagoniști pe Pedro Pascal, Joseph Quinn din „Stranger Things”, Ebon Moss-Bachrach din „The Bear” și Vanessa Kirby și reprezintă al treilea mare efort al studioului de a da viață cinematografică acestui cvartet cu superputeri (primul efort a produs două filme, în 2005 și 2007, cu un reboot în mare parte prost primit în 2015 cu Miles Teller și Kate Mara).

Superman

De cealaltă parte a iazului benzilor desenate, James Gunn se pregătește să lanseze versiunea sa a Universului DC într-o manieră bombastică cu „Superman”, intitulat anterior „Superman: Legacy”, cu David Corenswet și Rachel Brosnahan din „Marvelous Mrs. Maisel”. Trailerul teaser din această lună a prezentat în avanpremieră o dramă și micul (super)câine al lui Clark Kent, de asemenea. „Superman” ajunge în cinematografe pe 11 iulie, cu două săptămâni înaintea «Fantastic Four». („Superman” este produs de DC Films, care, ca și CNN, este deținută de Warner Bros. Discovery).

Mickey 17

Au trecut șase ani de când vizionarul regizor coreean Bong Joon Ho a uimit publicul cu filmul său „Parasite”, premiat cu Oscar. Filmul său următor, „Mickey 17”, va apărea în sfârșit în aprilie, după mai multe amânări. Filmul, în care joacă Robert Pattinson, pare a fi o comedie științifico-fantastică oarecum ireverențioasă care abordează totuși unele teme întunecate și grele, urmărind o ființă de tip clonă „dispensabilă” care este însărcinată cu o misiune periculoasă în spațiul cosmic. „Mickey 17” poposește în cinematografe pe 18 aprilie.

‘Jurassic World: Rebirth’

Vorbind despre continuări, această ultimă intrare în universul dinozaurilor din „Jurassic Park”, în continuă expansiune, primește puncte doar datorită distribuției, cu Scarlett Johansson și Jonathan Bailey, proaspăt ieșiți din succesul „Wicked”. „Jurassic World: Rebirth” va fi lansat pe 2 iulie.

„Cum să-ți dresezi dragonul”

De la dinozauri la dragoni. Universal și DreamWorks iau exemplu de la Disney și reimaginează una dintre cele mai performante francize animate proprii, care (incredibil) a apărut pe scenă în urmă cu 15 ani. Noul film pare să fie o adaptare live-action fidelă a primului film, bazat pe cartea scrisă de Cressida Cowell. „How to Train Your Dragon” ajunge în cinematografe pe 13 iunie.

The Wolfman

Vorbind despre eforturile marilor studiouri de a readuce la viață cinematografică proprietăți mai vechi, acest „Wolf Man” – a nu se confunda cu „The Wolfman” din 2010, cu Benicio Del Toro – este o actualizare a filmului clasic cu monștri al Universal din 1941, de data aceasta cu Christopher Abbott, starul din „Girls” și „Poor Things”, în hirsutul rol titular. „Omul Lup” se târăște în cinematografe

Michael

După multă hype și o mulțime de speculații, filmul biografic Michael Jackson va ajunge în cinematografe în noul an, cu nepotul Regelui Pop, Jaafar Jackson, portretizându-l pe regretatul superstar. Distribuția îi mai include pe Colman Domingo, Miles Teller, Nia Long și Larenz Tate. Cu siguranță va declanșa multe dezbateri „separați arta de artist”, „Michael” va avea premiera în cinematografe pe 3 octombrie.

Foto:© enchanted _fairy | Dreamstime.com