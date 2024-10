Cel mai mare producător de turbine cu gaze mizează pe explozia comenzilor graţie Inteligenţei Artificiale / Care este legătura între gaze și înmulțirea centrelor de date

Grupul japonez Mitsubishi Power Ltd. se aşteaptă ca clienţii din întreaga lume să comande cu 50% mai multe turbine cu gaze pe an până în 2026, comparativ cu ultimii trei ani, unul din motive fiind şi înmulţirea centrelor de date, transmite Bloomberg, transmite Agerpres.

La nivel global, în fiecare an începând din 2024 şi până în 2026, vor fi comandate echipamente capabile să producă 60 de Gigawaţi, comparativ cu o medie anuală de 40 de Gigawaţi între 2021 şi 2023, a declarat Takao Tsukui, vicepreşedinte pentru vânzări internaţionale la Mitsubishi Power Ltd., cel mai mare producător de turbine cu gaze.

Viteza cu care sunt construite centrele de date care stau în spatele Inteligenţei Artificiale este „mult mai mare decât ceea ce ne aşteptam şi asta stă la baza unui anumit procent din această creştere”, a spus Takao Tsukui într-un interviu acordat marţi.

Creşterea comenzilor pentru echipamente evidenţiază o cerere globală puternică pentru gaze, care potrivit Agenţiei Internaţionale a Energiei (IEA) ar urma să atingă un nivel record anul următor, iar Asia ar urma să fie principalul motor. Chiar dacă lumea îşi extinde capacităţile de producţie a energiei regenerabile, nevoia de sisteme de stocare şi de modernizare a reţelelor energetice face ca unii investitori să fie în continuare interesaţi de gaze naturale drept combustibil de tranziţie.

Cu toate acestea, centrele de date ar urma să fie responsabile pentru o „parte relativ mică din creşterea totală de electricitate până în 2030” şi în prezent sunt responsabile pentru „1% până la 1,3% din consumul total de electricitate”, a estimat IEA în ultimul său raport „World Energy Outlook” publicat luna aceasta.

Chiar dacă este neclar cum va evolua cererea de turbine de gaze după anul 2026, „există un bun potenţial că gazele vor continua să crească”, a spus Tsukui. Există provocări în termeni de finanţare a proiectelor la nivel global în contextul persistenţei inflaţiei, în special în Asia, însă până acum niciun proiect nu a fost oprit numai din motive financiare, a adăugat reprezentantul Mitsubishi Power.

„Sunt super-optimist cu privire la turbinele cu gaze pentru că nu am avut un adevărat ciclu de investiţii timp de 20 de ani” susţine Per Lekander, fondatorul fondului speculativ Clean Energy Transition LLP. „Iarna ai o producţie slabă de energie fotovoltaică şi consum mare de electricitate, aşa că ai nevoie de ceva care poate produce electricitate când nu suflă vântul şi soarele nu străluceşte, şi aici intervin gazele naturale”, a adăugat Per Lekander.