Ce se întâmplă cu Gazeta Sporturilor? Temeri interne că publicația de sport ar putea deveni o platformă pentru industria de gambling, după modelul din Bulgaria

Îndepărtarea directorului general Mihnea Vasiliu și a redactorului-șef GSP Cătălin Țepelin, care a acuzat presiuni legate de industria jocurilor, au provocat semne de întrebare în redacția Gazetei Sporturilor legate de direcția editorială. Ziariști ai publicației deținute de Ringier Sportal SRL vorbesc despre scenariul în care site-ul se va transforma într-o platformă de promovare a pariurilor, după modelul din Bulgaria, de unde vine unul dintre acționarii companiei.

Gazeta Sporturilor este deținută de compania Ringier Sportal SRL, ai cărei acționari sunt trustul elvețian Ringier Sports Media Group AG (cu 51%) și compania bulgară SMAK MEDIA EOOD (cu 51%), potrivit Termene.ro. Reprezentantul companiei bulgare este Stilian Shishkov, potrivit Termene.ro. Relatările din interiorul redacției îl indică pe Stilian Shishkov drept promotorul apropierii dintre GSP și industria pariurilor. GSP a publicat constant investigații și anchete jurnalistice despre meciuri trucate, coruperea unor participanți la fenomenul sportiv, adicția de pariuri sau modul în care sunt cheltuiți banii publici în sport.

Stilian Shishkov are legături solide cu industria pariurilor din Bulgaria, fiind fondator al Bulgarian Association of Gambling, o organizatie de susținere a acestei industrii.

Cătălin Țepelin, fostul redactor-șef al GSP, a indicat direct industria pariurilor drept motiv al diferențelor de opinie dintre el și acționariat, diferențe ce au dus la plecarea sa. ”Am transmis că eu și colegii mei nu vrem să lucrăm sub o asemenea presiune. Și nici nu vrem să arătăm conducerii, înainte de publicare, articolele “sensibile” despre industria pariurilor, de exemplu”, a scris Țepelin în postarea facebook în care și-a anunțat plecarea de la GSP. El nu a dorit să comenteze pentru G4Media situația de la Gazeta Sporturilor.

Ulterior, o scrisoare semnată de aproape toți ziariștii din GSP și Libertatea arăta că ”pe 31 iulie și pe 8 august 2023, redactorului-șef al Gazetei Sporturilor, Cătălin Țepelin, i s-a solicitat, de către doi dintre șefii Ringier Sport Media Group, să arate, în avans, articolele care privesc clienții de publicitate. S-a făcut referire, explicit, la industria jocurilor de noroc. Jurnalistul a refuzat să privilegieze clienții de publicitate”.

Coordonatorul editorial Cătălin Tolontan a indicat indirect temerile jurnaliștilor că GSP s-ar putea transforma într-o platformă pentru industria de gambling.

”Când dumneavoastră, cititorii, veți deveni cu toții „betting conversions”, adică veți fi convertiți în pariori, cine va mai da frisoane mai marilor din lumea tenisului mondial? Pe cine veți mai trimite la capătul lumii, ca să caute acul în carul cu fân? (…) Stând în redacții care vor semăna cu rotițele hamsterilor, oameni angajați special vor strecura nume de firme de jocuri de noroc în articole. Veți vedea, fără să știți, mici impulsuri strălucitoare, care să vă orbească prin miza favorabilă a pariului, să urle cota în tine când apeși tasta. Apoi, convertiți în pariori, o vom lua de la capăt, încărcați de tristețea plină de adrenalină de a recupera suma. Inutilă încercare, de vreme ce sistemul e conceput ca să pierzi”, a scris el într-un editorial din 13 octombrie dedicat unei investigații GSP despre cazul de dopaj al Simonei Halep. Tolontan nu a vrut să facă declarații pentru G4Media.

În schimb, Paginademedia.ro a relatat în 11 octombrie despre o ședință a conducerii GSP cu ziariștii, la care directorul general interimar Dan Puica ar fi spus că Robin Lingg şi Stilian Shishkov, şefii Ringier Sport, i-au comunicat că „comercial ne bazăm pe industria de betting”.

Întrebat de G4Media ce înseamnă mai exact acest lucru, Dan Puica a spus că ”în momentul acesta veniturile sunt împărțite în venituri din publicitatea programatică, parteneriate de betting și venituri de la alți clienti, iar bettingul aduce cele mai importante venituri. Dar cred că e normal, și asta s-ar vedea la orice altă instituție de presă”.

Întrebat de ce se va baza GSP pe industria de betting și nu și pe alte industrii, și dacă dependența de un singur sector de publicitate nu înseamnă o vulnerabilizare atât din punct de vedere comercial, cât și editorial, Dan Puica a răspuns: ”Nu aș putea spune. Eu sunt într-un interimat și la întrebările despre strategia pe termen lung nu pot răspunde”.

De asemenea, întrebat dacă faptul că acționarul Stilian Shishkov este fondator al organizației de lobby pentru industria pariurilor din Bulgaria influențează politica comercială a GSP, Dan Puică a spus: ”Nu știu să raspund. Nu știu strategia pe termen lung, probabil că viitorul management pe termen definitiv va răspunde. Întrebările sunt foarte pertinente, doar că trebuie lămurit cine ocupă pozițiile libere, cea de redactor șef și cea de general manager. Cred ca destul de repede se va găsi un înlocuitor pentru postul de general manager”, a mai spus directorul general interimar.

Semnele de întrebare din redacție sunt ridicate și pe fondul concedierilor masive anunțate de Ringier Sportal la publicația portugheză A Bola, cumpărată în acest an. Acolo, sindicatele au vorbit despre 80 de concedieri în rândul celor 150 de angajați. Informațiile G4Media arată că la A Bola există o nevoie reală de restructurare a afacerii, dat fiind că ziarul pierde constant bani și, mai ales, pune accentul pe ziarul tipărit. Or, evoluțiile din piața portugheză și cea europeană de media arată că publicațiile viabile comercial pun accentul pe dezvoltarea online. Printre concedierile anunțate la A Bola se numără atât ziariști, cât și personal tehnic responsabil de ediția tipărită și personal auxiliar (contabili etc.).

Stilian Shishkov este indicat de jurnaliștii GSP drept promotorul apropierii de industria de gambling. De atlfel, și Dan Puică, directorul interimar RIngier Sportal, le-a vorbit ziariștilor dintre redacție despre ”planurile lui Robin Lingg şi Stilian Shishkov”, potrivit Paginademedia.ro.

Stilian Shishkov este un antreprenor bulgar cu o vastă experiență în online. Potrivit Paginademedia.ro, el este cel care i-a dat în 2018 lui Robin Lingg, nepotul fondatorului Ringier, ideea unei publicații sportive în România și așa Ringier a ajuns să cumpere GSP în 2018, în parteneriat cu compania antreprenorului bulgar. Stilian Shishkov a fondat mai multe portaluri media, printre care o farmacie online, cel mai mare site de sport din Bulgaria – Sportal.bg dar şi AllGoals,com, aplicaţie mobilă de scoruri live. De asemenea, Shishkov este membru al Media Comittee UEFA din 2015, cu atribuţii în zona relaţiilor UEFA cu instituţiile de media.

Însă tot el este fondator al asociației Bulgarian Association of Gambling, o organizație de lobby pentru industria pariurilor. Printre scopurile asociației, conform site-ului oficial, se numără și ”Să unească eforturile membrilor pentru dezvoltarea durabilă a întregului proces de armonizare a legislației bulgare în domeniul jocurilor de noroc, popularizarea și promovarea celor mai bune practici în industria jocurilor de noroc și a jocurilor de noroc, sprijinirea integrării sportive, a asistenței medicale, a educației și a tehnologiei”.

În luna mai 2022, el a primit un rol major în cadrul diviziei de sport a Ringier, după cum arată un comunicat al grupului elvețian: ”Stilian Shishkov, fondator și CEO al Sportal Media Group din Bulgaria, va fi responsabil pentru dezvoltarea strategică ulterioară a Ringier Sports Media la nivel global”. Acest rol la nivelul grupului îl face responsabil și pentru direcția spre care se va îndrepta publicația românească Gazeta Sporturilor.

Potrivit informațiilor G4Media, el le-ar fi cerut ziariștilor de la GSP să menționeze mai des numele firmelor de pariuri care sponsorizează diferite competiții sportive, dar aceștia au refuzat să promoveze industria. Stilian Shishkov nu a răspuns la întrebările transmise de G4Media prin intermediul rețelei Linkedin.

În decembrie 2022, Stilian Shishkov a anunțat că firma sa a vândut un soft (CMS) către mai multe firme și portaluri de pariuri sportive. ”Softul (CMS) Sportal365 alimentează acum strategia globală de conținut a bet365! Da, este live, este aici > news.bet365.com. Tehnologia noastră stelară, Sportal365 CMS, alimentează acum unele dintre cele mai mari și mai strălucitoare branduri din industria pariurilor (bet365, Superbet, bwin), precum și unele dintre cele mai populare branduri media sportive la nivel local și global, cum ar fi LiveScore, Sportal.bg (Bulgaria), Gazeta Sporturilor – GSP (România), Sportal.rs (Serbia), Sportal.hu (Ungaria)”, a scris el pe facebook.